Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ

$42.090.00
48.740.05
ukenru
Ексклюзив
08:56 • 14328 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14885 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14314 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15175 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24937 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28047 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17870 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18266 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33708 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47255 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС20 листопада, 02:00 • 5330 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 16152 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 12462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 18921 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 7700 перегляди
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 14326 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 19046 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 24936 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28047 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 59848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 21212 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 44902 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 42957 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 44319 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 36651 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередачі після масованої атаки рф 19 листопада. Чотири з дев'яти реакторів знизили потужність через дестабілізацію електромережі.

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередачі після масованої атаки рф 19 листопада, ідеться у звіті МАГАТЕ, пише УНН.

Деталі

19 листопада "нестабільна ситуація з ядерною безпекою під час конфлікту була підкреслена на трьох діючих атомних електростанціях (АЕС) України, коли чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу", повідомили у МАГАТЕ.

"Дві з цих АЕС - Хмельницька та Рівненська - уже знизили вироблення електроенергії внаслідок воєнних дій на початку цього місяця". 19 листопада "обидві станції ще більше скоротили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї з високовольтних ліній електропередачі", вказали у МАГАТЕ.

"Третя діюча АЕС країни, Південно-Українська, також втратила підключення до високовольтної лінії електропередачі. Станція повідомила про виявлення 11 безпілотників протягом ночі за один кілометр від місця розташування", - зазначили у МАГАТЕ.

"Запорізька АЕС - не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго19.11.25, 15:20 • 18184 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна