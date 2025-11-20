Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ
Київ • УНН
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередачі після масованої атаки рф 19 листопада. Чотири з дев'яти реакторів знизили потужність через дестабілізацію електромережі.
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередачі після масованої атаки рф 19 листопада, ідеться у звіті МАГАТЕ, пише УНН.
Деталі
19 листопада "нестабільна ситуація з ядерною безпекою під час конфлікту була підкреслена на трьох діючих атомних електростанціях (АЕС) України, коли чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу", повідомили у МАГАТЕ.
"Дві з цих АЕС - Хмельницька та Рівненська - уже знизили вироблення електроенергії внаслідок воєнних дій на початку цього місяця". 19 листопада "обидві станції ще більше скоротили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї з високовольтних ліній електропередачі", вказали у МАГАТЕ.
"Третя діюча АЕС країни, Південно-Українська, також втратила підключення до високовольтної лінії електропередачі. Станція повідомила про виявлення 11 безпілотників протягом ночі за один кілометр від місця розташування", - зазначили у МАГАТЕ.
"Запорізька АЕС - не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.
