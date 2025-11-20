Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ
Киев • УНН
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям электропередачи после массированной атаки рф 19 ноября. Четыре из девяти реакторов снизили мощность из-за дестабилизации электросети.
19 ноября "нестабильная ситуация с ядерной безопасностью во время конфликта была подчеркнута на трех действующих атомных электростанциях (АЭС) Украины, когда четыре из девяти реакторов снизили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть", сообщили в МАГАТЭ.
"Две из этих АЭС - Хмельницкая и Ровенская - уже снизили выработку электроэнергии в результате военных действий в начале этого месяца". 19 ноября "обе станции еще больше сократили производство после того, как каждая из них потеряла подключение к одной из высоковольтных линий электропередачи", указали в МАГАТЭ.
"Третья действующая АЭС страны, Пивденно-Украинская, также потеряла подключение к высоковольтной линии электропередачи. Станция сообщила об обнаружении 11 беспилотников в течение ночи в одном километре от места расположения", - отметили в МАГАТЭ.
"Запорожская АЭС - не единственная станция, пострадавшая от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
