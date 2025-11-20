Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ

$42.150.06
11:38 • 7060 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27769 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40169 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22515 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24881 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25228 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого20 ноября, 15:45
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме19 ноября, 07:49
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 62789 просмотра

Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям электропередачи после массированной атаки рф 19 ноября. Четыре из девяти реакторов снизили мощность из-за дестабилизации электросети.

Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ

Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям электропередачи после массированной атаки рф 19 ноября, говорится в отчете МАГАТЭ, пишет УНН.

Детали

19 ноября "нестабильная ситуация с ядерной безопасностью во время конфликта была подчеркнута на трех действующих атомных электростанциях (АЭС) Украины, когда четыре из девяти реакторов снизили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть", сообщили в МАГАТЭ.

"Две из этих АЭС - Хмельницкая и Ровенская - уже снизили выработку электроэнергии в результате военных действий в начале этого месяца". 19 ноября "обе станции еще больше сократили производство после того, как каждая из них потеряла подключение к одной из высоковольтных линий электропередачи", указали в МАГАТЭ.

"Третья действующая АЭС страны, Пивденно-Украинская, также потеряла подключение к высоковольтной линии электропередачи. Станция сообщила об обнаружении 11 беспилотников в течение ночи в одном километре от места расположения", - отметили в МАГАТЭ.

"Запорожская АЭС - не единственная станция, пострадавшая от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго19.11.25, 15:20 • 18436 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина