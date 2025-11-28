Подконтрольные Киеву украинские АЭС вернулись к нормальному производству электроэнергии после атак РФ - МАГАТЭ

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 6916 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 18030 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 19289 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 29674 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 35664 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21138 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30282 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 23163 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14430 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17941 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США27 ноября, 18:19 • 14053 просмотра
Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона27 ноября, 18:20 • 6502 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo27 ноября, 18:40 • 11802 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится22:59 • 5658 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 2862 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 22725 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 29671 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 35663 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30282 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 24427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 630 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 29231 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 50309 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 83661 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 99094 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Подконтрольные Киеву украинские АЭС вернулись к нормальному производству электроэнергии после атак РФ - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Три украинские атомные электростанции, контролируемые Киевом, возобновили производство электроэнергии до нормы после военных атак РФ на прошлой неделе. Почти все энергоблоки работают на полную мощность, а поврежденные высоковольтные линии электропередач восстановлены.

Подконтрольные Киеву украинские АЭС вернулись к нормальному производству электроэнергии после атак РФ - МАГАТЭ

На трех атомных электростанциях Украины, находящихся под контролем Киева – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – производство электроэнергии вернулось в норму после военных атак РФ на электросеть на прошлой неделе. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует УНН.

Детали

Там отмечают, что почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все высоковольтные линии электропередач, поврежденные во время атак, были восстановлены.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, сообщают о ежедневной военной активности, часто очень близко к станции. В некоторые дни команда сообщала, что слышала взрывы и стрельбу примерно 20 раз

- констатируют в Агентстве.

Также в МАГАТЭ сообщили, что на этой неделе направили дополнительный персонал на Чернобыльскую АЭС для проведения комплексной оценки безопасности поврежденного Нового безопасного конфайнмента после удара дрона в феврале прошлого года.

Напомним

На днях гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС нужен особый статус и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае мирной договоренности.

Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ20.11.25, 13:00 • 84339 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Украина