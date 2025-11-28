Подконтрольные Киеву украинские АЭС вернулись к нормальному производству электроэнергии после атак РФ - МАГАТЭ

На трех атомных электростанциях Украины, находящихся под контролем Киева – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – производство электроэнергии вернулось в норму после военных атак РФ на электросеть на прошлой неделе. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует УНН.

Детали

Там отмечают, что почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все высоковольтные линии электропередач, поврежденные во время атак, были восстановлены.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, сообщают о ежедневной военной активности, часто очень близко к станции. В некоторые дни команда сообщала, что слышала взрывы и стрельбу примерно 20 раз - констатируют в Агентстве.

Также в МАГАТЭ сообщили, что на этой неделе направили дополнительный персонал на Чернобыльскую АЭС для проведения комплексной оценки безопасности поврежденного Нового безопасного конфайнмента после удара дрона в феврале прошлого года.

Напомним

На днях гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС нужен особый статус и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае мирной договоренности.

Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ