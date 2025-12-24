$42.100.05
23 декабря, 15:52 • 17795 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 34198 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 43353 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 51878 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 35568 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 41067 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20890 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18741 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24253 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39674 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Часть Херсона без света из-за атаки рф, возможны перебои с водой

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона, обесточив Днепровский район. Возможны перебои с централизованным водоснабжением.

Часть Херсона без света из-за атаки рф, возможны перебои с водой

В Херсоне российские войска снова атаковали критическую инфраструктуру, обесточен Днепровский район, возможны перебои с водой, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона. В результате вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением

- написал Шанько.

Специалисты, по его словам, изучают объем повреждений и проводят аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности.

Херсон и часть области обесточены после массированных ударов рф, в городе перебои с водой13.12.25, 09:59

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Херсон