Часть Херсона без света из-за атаки рф, возможны перебои с водой
Киев • УНН
Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона, обесточив Днепровский район. Возможны перебои с централизованным водоснабжением.
В Херсоне российские войска снова атаковали критическую инфраструктуру, обесточен Днепровский район, возможны перебои с водой, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.
Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона. В результате вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением
Специалисты, по его словам, изучают объем повреждений и проводят аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности.
