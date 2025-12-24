Частина Херсона без світла через атаку рф, можливі перебої з водою

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 17324 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 33060 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 41771 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 50318 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 34826 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 40135 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20649 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18670 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24192 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39608 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 41771 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 28231 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 50318 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 40135 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 97309 перегляди
Частина Херсона без світла через атаку рф, можливі перебої з водою

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Херсона, знеструмивши Дніпровський район. Можливі перебої з централізованим водопостачанням.

Частина Херсона без світла через атаку рф, можливі перебої з водою

У Херсоні російські війська знову атакували критичну інфраструктуру, знеструмлено Дніпровський район, можливі перебої з водою, повідомив у середу голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено Дніпровський район. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням

- написав Шанько.

Фахівці, з його слів, вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.

Херсон та частина області знеструмлені після масованих ударів рф, у місті перебої з водою13.12.25, 09:59 • 4049 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Херсон