Частина Херсона без світла через атаку рф, можливі перебої з водою
Київ • УНН
Російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Херсона, знеструмивши Дніпровський район. Можливі перебої з централізованим водопостачанням.
У Херсоні російські війська знову атакували критичну інфраструктуру, знеструмлено Дніпровський район, можливі перебої з водою, повідомив у середу голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.
Російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено Дніпровський район. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням
Фахівці, з його слів, вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.
Херсон та частина області знеструмлені після масованих ударів рф, у місті перебої з водою13.12.25, 09:59 • 4049 переглядiв