рф атаковала объект критической инфраструктуры на Прикарпатье
Киев • УНН
На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными БПЛА. Целью стал объект критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
В Ивано-Франковской области российские войска атаковали объект критической инфраструктуры, сообщила во вторник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.
На рассвете враг атаковал нашу область с применением ударных БпЛА. Целью стал объект критической инфраструктуры. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших
По ее словам, информация о повреждениях уточняется.
