рф атаковала объект критической инфраструктуры на Прикарпатье

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 2316 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 11917 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 28890 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 45104 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 68068 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 41886 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 35469 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30017 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 25821 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21792 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.3м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 22167 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 23244 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 22485 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 22574 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 23103 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 68068 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 52051 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 80928 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 102641 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 137509 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Борис Писториус
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Житомирская область
Село
Реклама
УНН Lite
Новая теория предполагает единого подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черного Георгина"08:10 • 1372 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 18102 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 20709 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 43047 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 40163 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Financial Times
Отопление

рф атаковала объект критической инфраструктуры на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными БПЛА. Целью стал объект критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

рф атаковала объект критической инфраструктуры на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области российские войска атаковали объект критической инфраструктуры, сообщила во вторник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

На рассвете враг атаковал нашу область с применением ударных БпЛА. Целью стал объект критической инфраструктуры. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших

- написала Онищук.

По ее словам, информация о повреждениях уточняется.

Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23.12.25, 07:45 • 23237 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ивано-Франковская область