рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті
Київ • УНН
На світанку ворог атакував Івано-Франківську область ударними БпЛА. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.
В Івано-Франківській області російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, повідомила у вівторок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.
На світанку ворог атакував нашу область із застосуванням ударних БпЛА. Ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. За попередньою інформація, на щастя, обійшлося без постраждалих
З її слів, інформація щодо пошкодження уточнюється.
