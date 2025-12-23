В Ровенской области около 300 тысяч потребителей без электричества после вражеской атаки
В результате повреждения объекта энергетики в Ровенской области около 300 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Повреждены также 2 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и 3 легковых автомобиля.
В Ровенской области в результате повреждения объекта энергетики из-за атаки рф около 300 тысяч потребителей остались без электроснабжения, на период подключения генераторов могут быть перебои с водоснабжением, сообщил во вторник глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Ровенщина подверглась массированной воздушной атаке врага. Из-за повреждения энергетического объекта примерно 300 тыс. абонентов остались без света
Кроме этого, по его словам, повреждены 2 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и 3 легковых автомобиля. Люди, по предварительной информации, ранений не получили.
"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры сейчас переходят на альтернативные источники. В частности, на период подключения генераторов могут быть перебои с водоснабжением", - отметил Коваль.
