На Рівненщині близько 300 тисяч споживачів без електрики після ворожої атаки
Київ • УНН
Внаслідок пошкодження об'єкта енергетики на Рівненщині близько 300 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Пошкоджено також 2 житлові будинки, 3 господарські будівлі та 3 легкові автомобілі.
У Рівненській області внаслідок пошкодження об'єкта енергетики через атаку рф близько 300 тисяч споживачів залишилися без електропостачання, на період підключення генераторів можуть бути перебої з водопостачанням, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Рівненщина зазнала масованої повітряної атаки ворога. Через пошкодження енергетичного об’єкту приблизно 300 тис. абонентів залишилися без світла
Крім цього, з його слів, пошкоджено 2 житлові будинки, 3 господарські будівлі та 3 легкові автомобілі. Люди, за попередньою інформацією, поранень не зазнали.
"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури наразі переходять на альтернативні джерела. Зокрема, на період підключення генераторів можуть бути перебої з водопостачанням", - зазначив Коваль.
