На Рівненщині близько 300 тисяч споживачів без електрики після ворожої атаки

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 1510 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 11245 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 28152 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 44379 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 66867 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 41496 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 35221 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 29912 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25791 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21770 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.1м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 21399 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 22416 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 21628 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 21715 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 22180 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 66867 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 51407 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 80325 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 102042 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 136892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Борис Пісторіус
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Житомирська область
Село
Реклама
УНН Lite
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"08:10 • 940 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 17825 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 20443 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 42773 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 39910 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Financial Times
Опалення

На Рівненщині близько 300 тисяч споживачів без електрики після ворожої атаки

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Внаслідок пошкодження об'єкта енергетики на Рівненщині близько 300 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Пошкоджено також 2 житлові будинки, 3 господарські будівлі та 3 легкові автомобілі.

На Рівненщині близько 300 тисяч споживачів без електрики після ворожої атаки

У Рівненській області внаслідок пошкодження об'єкта енергетики через атаку рф близько 300 тисяч споживачів залишилися без електропостачання, на період підключення генераторів можуть бути перебої з водопостачанням, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Рівненщина зазнала масованої повітряної атаки ворога. Через пошкодження енергетичного об’єкту приблизно 300 тис. абонентів залишилися без світла

- написав Коваль.

Крім цього, з його слів, пошкоджено 2 житлові будинки, 3 господарські будівлі та 3 легкові автомобілі. Люди, за попередньою інформацією, поранень не зазнали.

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури наразі переходять на альтернативні джерела. Зокрема, на період підключення генераторів можуть бути перебої з водопостачанням", - зазначив Коваль.

Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики23.12.25, 10:27 • 1528 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рівненська область