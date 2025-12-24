В Чернигове полиция усиливает меры безопасности из-за обесточивания
Киев • УНН
Из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Чернигов частично обесточен. В городе усиливают меры безопасности, на самых сложных перекрестках работают регулировщики.
В результате вражеской атаки по энергетической инфраструктуре Чернигов частично обесточен. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, в городе усиливают меры безопасности из-за обесточивания, передает УНН.
Светофоры функционируют только на участках, подключенных к резервному питанию, а на самых сложных перекрестках работают регулировщики
По его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить функционирование критически важных систем города. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Пункты несокрушимости готовы принять каждого, кто нуждается в помощи.
Белошицкий подчеркнул, что враг и в дальнейшем продолжает атаковать город.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — немедленно направляйтесь в укрытие. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь вам и вашим близким
