российская атака на Киев 23 декабря: число пострадавших возросло до пяти, среди них ребенок

Эксклюзив
06:30 • 8164 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 24552 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 40888 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 60727 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 39195 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 34096 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 29238 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 25653 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21698 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18772 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 18793 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 19663 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 18800 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 18918 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 19199 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 60754 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 48399 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 77437 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 99210 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 134073 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Олег Кипер
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Одесса
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 16429 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 19173 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 41525 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 38699 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 40218 просмотра
Техника
Хранитель
The New York Times
The Washington Post
Дипломатка

российская атака на Киев 23 декабря: число пострадавших возросло до пяти, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 752 просмотра

В результате российской атаки на Киев 23 декабря число пострадавших увеличилось до пяти человек, среди которых 16-летняя девушка. 48-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями, ее состояние тяжелое.

российская атака на Киев 23 декабря: число пострадавших возросло до пяти, среди них ребенок
Фото: t.me/gunpKyiv

В результате российской атаки на Киев 23 декабря количество пострадавших увеличилось до 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко.

Детали

По обновленной информации количество пострадавших возросло до 5 человек

 - заявил он.

В полиции Киева показали последствия вражеской атаки. Там сообщили, что среди пострадавших - ребенок.

Внимание, фото 18+!!!

По состоянию на 9:40 известно о четырех пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. С осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние тяжелое. На местах работают полицейские, спасатели и врачи

 - говорится в сообщении.

Контекст

Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве зафиксировано падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе. Сначала было известно о двух пострадавших.

Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших23.12.25, 08:57 • 4628 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина
Киев