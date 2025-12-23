российская атака на Киев 23 декабря: число пострадавших возросло до пяти, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев 23 декабря число пострадавших увеличилось до пяти человек, среди которых 16-летняя девушка. 48-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями, ее состояние тяжелое.
В результате российской атаки на Киев 23 декабря количество пострадавших увеличилось до 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко.
Детали
По обновленной информации количество пострадавших возросло до 5 человек
В полиции Киева показали последствия вражеской атаки. Там сообщили, что среди пострадавших - ребенок.
Внимание, фото 18+!!!
По состоянию на 9:40 известно о четырех пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. С осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние тяжелое. На местах работают полицейские, спасатели и врачи
Контекст
Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
В Киеве зафиксировано падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе. Сначала было известно о двух пострадавших.
Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших23.12.25, 08:57 • 4628 просмотров