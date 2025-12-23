російська атака на Київ 23 грудня: кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ 23 грудня кількість постраждалих збільшилась до п'яти людей, серед яких 16-річна дівчина. 48-річну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, її стан тяжкий.
Внаслідок російської атаки на Київ 23 грудня кількість постраждалих збільшилась до 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.
Деталі
За оновленою інформацією кількість постраждалих зросла до 5 осіб
У поліції Києва показали наслідки ворожої атаки. Там повідомили, що серед постраждалих - дитина.
Увага, фото 18+!!!
Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий. На місцях працюють поліцейські, рятувальники та лікарі
Контекст
Вранці 23 грудня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. У низці областей було застосовано екстрені та аварійні відключення електроенергії.
У Києві зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих.
