російська атака на Київ 23 грудня: кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них дитина

$42.150.10
49.490.02
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 6470 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 22310 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 38504 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 56470 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 37313 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 33020 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 28600 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25425 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21637 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18732 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 16453 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 17234 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 16302 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 16413 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 17448 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 56470 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 46307 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 75427 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 97254 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 132110 перегляди
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 15494 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 18292 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 40661 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 37876 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 39439 перегляди
російська атака на Київ 23 грудня: кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них дитина

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ 23 грудня кількість постраждалих збільшилась до п'яти людей, серед яких 16-річна дівчина. 48-річну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, її стан тяжкий.

російська атака на Київ 23 грудня: кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них дитина
Фото: t.me/gunpKyiv

Внаслідок російської атаки на Київ 23 грудня кількість постраждалих збільшилась до 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.

Деталі

За оновленою інформацією кількість постраждалих зросла до 5 осіб

 - заявив він.

У поліції Києва показали наслідки ворожої атаки. Там повідомили, що серед постраждалих - дитина.

Увага, фото 18+!!!

Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий. На місцях працюють поліцейські, рятувальники та лікарі

 - йдеться в повідомленні.

Контекст

Вранці 23 грудня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. У низці областей було застосовано екстрені та аварійні відключення електроенергії.

У Києві зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих.

Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих23.12.25, 08:57 • 4458 переглядiв

Євген Устименко

