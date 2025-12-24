60 из 116 российских дронов обезврежены, но есть попадания в 19 местах: детали от ВС ВСУ

россия ночью ударила по Украине 116 дронами, 60 из них обезврежены, но есть попадания 48 в 19 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 декабря (с 19:00 23 декабря) противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

"Значительное количество ударных БпЛА враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на Чернигов

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 48 ударных БпЛА на 19 локациях