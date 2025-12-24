60 зі 116 російських дронів знешкодили, але є влучання у 19 місцях: деталі від ПС ЗСУ

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 16456 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 30957 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 38919 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 47448 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 33475 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 38372 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20233 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18573 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24102 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39499 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 10573 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 9618 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 12172 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo01:12 • 6698 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 5988 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 38919 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 26870 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 47448 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 38372 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 96112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 25916 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 24334 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 27864 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 29888 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 52478 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

60 зі 116 російських дронів знешкодили, але є влучання у 19 місцях: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У ніч на 24 грудня росія атакувала Україну 116 ударними БпЛА, з яких 60 було знешкоджено. 48 дронів влучили у 19 локаціях, зокрема в об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині.

60 зі 116 російських дронів знешкодили, але є влучання у 19 місцях: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі вдарила по Україні 116 дронами, 60 з них знешкоджено, але є влучання 48 у 19 місцях, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 грудня (з 19:00 23 грудня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

"Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на Чернігів24.12.25, 02:39 • 12259 переглядiв

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Ворог, як вказано, продовжує атаку безпілотниками.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна