60 зі 116 російських дронів знешкодили, але є влучання у 19 місцях: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі вдарила по Україні 116 дронами, 60 з них знешкоджено, але є влучання 48 у 19 місцях, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 грудня (з 19:00 23 грудня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

"Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях