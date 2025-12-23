рф атаковала Украину более чем 600 дронами и десятками ракет накануне Рождества, больше всего затронута энергетика на западе - Премьер

россия ночью выпустила по Украине более 600 дронов и десятки ракет в сознательном, циничном ударе накануне Рождества, больше всего пострадали объекты энергетики на западе Украины, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Сразу после ночного обстрела мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более 600 дронов и десятки ракет. Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и чувства безопасности. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины - написала Свириденко.

По ее словам, "из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений". Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавила Премьер.

"Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого задействованы все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы", - отметила она.

