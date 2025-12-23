рф атакувала Україну понад 600 дронами та десятками ракет напередодні Різдва, найбільше зачепило енергетику на заході - Прем'єр
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Росія випустила по Україні понад 600 дронів і десятки ракет, найбільше постраждали об’єкти енергетики на заході країни. Через атаку по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, які скасують після стабілізації ситуації.
росія вночі випустила по Україні понад 600 дронів і десятки ракет у свідомому, цинічному ударі напередодні Різдва, найбільше постраждали об’єкти енергетики на заході України, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет. Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України
З її слів, "через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень". Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, додала Прем'єр.
"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", - зазначила вона.
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23.12.25, 07:45 • 23345 переглядiв