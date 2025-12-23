рф атакувала Україну понад 600 дронами та десятками ракет напередодні Різдва, найбільше зачепило енергетику на заході - Прем'єр

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 2498 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 12075 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 29035 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 45246 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 68260 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 41947 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 35515 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30033 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25837 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21800 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.3м/с
77%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 22285 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 23381 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 22613 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 22715 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 23245 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 68260 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 52153 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 81017 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 102727 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 137595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Борис Пісторіус
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Житомирська область
Село
Реклама
УНН Lite
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"08:10 • 1450 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 18150 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 20754 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 43094 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 40210 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Financial Times
Опалення

рф атакувала Україну понад 600 дронами та десятками ракет напередодні Різдва, найбільше зачепило енергетику на заході - Прем'єр

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Росія випустила по Україні понад 600 дронів і десятки ракет, найбільше постраждали об’єкти енергетики на заході країни. Через атаку по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, які скасують після стабілізації ситуації.

рф атакувала Україну понад 600 дронами та десятками ракет напередодні Різдва, найбільше зачепило енергетику на заході - Прем'єр

росія вночі випустила по Україні понад 600 дронів і десятки ракет у свідомому, цинічному ударі напередодні Різдва, найбільше постраждали об’єкти енергетики на заході України, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет. Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

- написала Свириденко.

З її слів, "через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень". Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, додала Прем'єр.

"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", - зазначила вона.

Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23.12.25, 07:45 • 23345 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Новий рік
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна