Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атаки РФ на подстанции вынудили Хмельницкую и Ровенскую АЭС снизить мощность – МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о вынужденном сокращении производства электроэнергии на двух украинских АЭС. Это произошло из-за целенаправленных атак на электрические подстанции, что создает риски для стабильности энергосистемы.

Атаки РФ на подстанции вынудили Хмельницкую и Ровенскую АЭС снизить мощность – МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о вынужденном сокращении производства электроэнергии на двух украинских атомных электростанциях. Из-за целенаправленных атак на электрические подстанции Хмельницкая и Ровенская АЭС были вынуждены снизить мощность, что создает дополнительные риски для стабильности энергосистемы страны. Об этом пишет УНН.

Подробности

По словам главы агентства, повреждение инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности с АЭС, напрямую влияет на безопасность эксплуатации ядерных объектов. Постоянные удары по подстанциям усложняют работу энергосети и ставят под угрозу стабильное питание самих станций, необходимое для охлаждения реакторов.

Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Хмельницкая и Ровенская АЭС в Украине снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции, что создает дальнейшие вызовы для стабильности сети 

– отметил гендиректор МАГАТЭ в соцсети X.

Напомним

Во время брифинга 23 декабря и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в результате очередной массированной атаки рф на энергетику в Украине атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации. 

Атака рф на энергетику в Украине 23 декабря спровоцировала почти полное обесточивание в трех областях, есть перебои со светом в еще 6 областях. 

Степан Гафтко

Война в Украине
