Атаки РФ на подстанции вынудили Хмельницкую и Ровенскую АЭС снизить мощность – МАГАТЭ
Киев • УНН
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о вынужденном сокращении производства электроэнергии на двух украинских атомных электростанциях. Из-за целенаправленных атак на электрические подстанции Хмельницкая и Ровенская АЭС были вынуждены снизить мощность, что создает дополнительные риски для стабильности энергосистемы страны. Об этом пишет УНН.
Подробности
По словам главы агентства, повреждение инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности с АЭС, напрямую влияет на безопасность эксплуатации ядерных объектов. Постоянные удары по подстанциям усложняют работу энергосети и ставят под угрозу стабильное питание самих станций, необходимое для охлаждения реакторов.
Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной катастрофы.
Напомним
Во время брифинга 23 декабря и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в результате очередной массированной атаки рф на энергетику в Украине атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации.
Атака рф на энергетику в Украине 23 декабря спровоцировала почти полное обесточивание в трех областях, есть перебои со светом в еще 6 областях.