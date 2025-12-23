Атаки рф на підстанції змусили Хмельницьку та Рівненську АЕС знизити потужність – МАГАТЕ

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 12575 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 12675 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 16816 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 12331 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 14995 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21158 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37138 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52673 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82546 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44975 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.4м/с
79%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 33992 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 18568 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12744 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 9584 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 6280 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 12577 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 16819 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82547 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 61903 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 90234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Рафаель Гроссі
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 9704 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12799 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22292 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24627 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47103 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Атаки рф на підстанції змусили Хмельницьку та Рівненську АЕС знизити потужність – МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про вимушене скорочення виробництва електроенергії на двох українських АЕС. Це сталося через цілеспрямовані атаки на електричні підстанції, що створює ризики для стабільності енергосистеми.

Атаки рф на підстанції змусили Хмельницьку та Рівненську АЕС знизити потужність – МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про вимушене скорочення виробництва електроенергії на двох українських атомних електростанціях. Через цілеспрямовані атаки на електричні підстанції Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити потужність, що створює додаткові ризики для стабільності енергосистеми країни. Про це пише УНН.

Деталі

За словами очільника агентства, пошкодження інфраструктури, яка забезпечує видачу потужності з АЕС, безпосередньо впливає на безпеку експлуатації ядерних об’єктів. Постійні удари по підстанціях ускладнюють роботу енергомережі та ставлять під загрозу стабільне живлення самих станцій, необхідне для охолодження реакторів.

Рафаель Гроссі вчергове закликав до військової стриманості, щоб уникнути ядерної катастрофи.

Хмельницька та Рівненська АЕС в Україні знижують потужність після цілеспрямованих атак на електричні підстанції, що створює подальші виклики для стабільності мережі 

– зазначив гендиректор МАГАТЕ у соцмережі X.

Нагадаємо

Під час брифінгу 23 грудня в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що внаслідок чергової масованої атаки рф на енергетику в Україні атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. 

Атака рф на енергетику в Україні 23 грудня спровокувала майже повне знеструмлення у трьох областях, є перебої зі світлом у ще 6 областях. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна