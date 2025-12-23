Атаки рф на підстанції змусили Хмельницьку та Рівненську АЕС знизити потужність – МАГАТЕ
Київ • УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про вимушене скорочення виробництва електроенергії на двох українських атомних електростанціях. Через цілеспрямовані атаки на електричні підстанції Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити потужність, що створює додаткові ризики для стабільності енергосистеми країни. Про це пише УНН.
Деталі
За словами очільника агентства, пошкодження інфраструктури, яка забезпечує видачу потужності з АЕС, безпосередньо впливає на безпеку експлуатації ядерних об’єктів. Постійні удари по підстанціях ускладнюють роботу енергомережі та ставлять під загрозу стабільне живлення самих станцій, необхідне для охолодження реакторів.
Рафаель Гроссі вчергове закликав до військової стриманості, щоб уникнути ядерної катастрофи.
Нагадаємо
Під час брифінгу 23 грудня в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що внаслідок чергової масованої атаки рф на енергетику в Україні атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації.
Атака рф на енергетику в Україні 23 грудня спровокувала майже повне знеструмлення у трьох областях, є перебої зі світлом у ще 6 областях.