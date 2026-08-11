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Нефть несколько снижается на фоне переговоров Омана и Ирана по вопросу Ормузского пролива — Reuters

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Цены на нефть незначительно снизились после роста, поскольку аналитики оценивают прогресс в переговорах между Оманом и Ираном по вопросам судоходства. Трафик через пролив сократился до шести судов, а экспорт упал до 3 миллионов баррелей в сутки.

Нефть несколько снижается на фоне переговоров Омана и Ирана по вопросу Ормузского пролива — Reuters

Цены на нефть незначительно снизились во вторник после достижения максимума более чем за неделю, поскольку аналитики оценивали признаки прогресса в переговорах между Оманом и Ираном относительно судоходства через Ормузский пролив, тогда как перебои в поставках энергоносителей с Ближнего Востока продолжались. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 50 центов, или на 0,57%, до 87,22 доллара за баррель к 13:17 GMT. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 36 центов, или на 0,44%, до 81,77 доллара.

Оба эталонных сорта нефти ранее в ходе сессии достигли самого высокого уровня с 31 июля: цена Brent росла до 90,03 доллара за баррель, а WTI достигала 84,61 доллара.

Переговоры между Оманом и Ираном относительно будущего судоходства в Ормузском проливе сейчас находятся на продвинутой стадии, заявил во вторник представитель Министерства иностранных дел Катара.

Любые признаки деэскалации или заключения сделки — хорошая новость для рисковых активов и, очевидно, плохая для нефти. Но сейчас это лишь разговоры. Это лишь заголовки. Значительного прогресса нет

- отметил Фавад Разакзада, аналитик City Index и FOREX.com.

Оба контракта подскочили более чем на 5% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп ответил на условия Ирана относительно мирного соглашения собственными требованиями о выплате Ираном компенсаций за погибших в войнах, нападениях и протестах, что, вероятно, усложнит усилия по восстановлению движения через Ормузский пролив.

Я не вижу, чтобы цена на нефть в ближайшее время упала ниже 80 долларов, если только не будет неожиданного заявления о соглашении, которое откроет Ормузский пролив, поскольку нефтяной рынок сужается

- добавил Разакзада.

Дополнение

Данные о судоходстве показали, что трафик через Ормузский пролив в понедельник сократился до шести судов по сравнению с 10-дневным средним показателем примерно в 11 судов.

В записке в понедельник аналитики Barclays отметили, что чистый экспорт сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 3 миллиона баррелей в сутки за неделю, завершившуюся 7 августа, по сравнению с 4,4 миллиона баррелей в сутки на предыдущей неделе.

Трамп продлил на 90 дней разрешение иностранным судам перевозить нефть между портами США11.08.26, 00:25 • 3526 просмотров

Ольга Розгон

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