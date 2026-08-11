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Трамп продлил на 90 дней разрешение иностранным судам перевозить нефть между портами США

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Президент США Дональд Трамп продлил на 90 дней разрешение иностранным судам перевозить нефть и другие товары между портами США в обход закона Джонса. Указ сужает сферу действия исключения: теперь каждый рейс будут рассматривать индивидуально, а Пентагон будет консультироваться с Морской администрацией.

Трамп продлил на 90 дней разрешение иностранным судам перевозить нефть между портами США

Президент США Дональд Трамп продлил на 90 дней разрешение иностранным судам перевозить нефть и другие отдельные товары между портами США в обход требований закона Джонса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В то же время подписанный Трампом указ сужает сферу действия этого освобождения. Теперь каждый отдельный рейс будут рассматривать индивидуально после обращений судостроительных компаний и их союзников в Конгрессе США.

Перед принятием решения об освобождении от требований закона Джонса Пентагон должен консультироваться с Морской администрацией США относительно наличия судов под американским флагом, принадлежащих американским владельцам и эксплуатируемых американскими операторами. Именно такие суда, как правило, требует использовать федеральное законодательство.

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Отныне разрешение также будет распространяться на значительно более узкий перечень товаров, основное внимание сосредоточено на энергоносителях.

Закон Джонса и перевозки энергоносителей

В перечень товаров, которые можно перевозить в рамках продленного освобождения, вошли бензин, авиационное топливо, сырая нефть, нефть, сжиженный природный газ, соевое масло и удобрения.

Закон Джонса, принятый в 1920 году, требует, чтобы товары между прибрежными портами США перевозились на американских судах. В то же время исключения из его требований позволяют в определенных случаях использовать иностранные суда.

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По оценкам экспертов, продление исключений положительно восприняли представители нефтяной отрасли. Они считают, что такие решения помогли увеличить поставки американской нефти и топлива в регионы, которые традиционно зависели от импорта на иностранных танкерах.

В администрации США заявили, что продление разрешения должно помочь предотвращать перебои в цепочках поставок и сдерживать рост цен.

Продление необходимо для того, чтобы наши вооруженные силы и ключевые отрасли промышленности сохраняли бесперебойный доступ к жизненно важным ресурсам. Данные показывают, что освобождение привело к значительному увеличению внутренних поставок таких важных товаров, как бензин, дизельное и авиационное топливо

— заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

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Степан Гафтко

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