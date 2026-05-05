Более 35 тыс. потерь оккупантов за месяц и удвоение мидлстрайков — Зеленский получил отчет военных и Федорова
Киев • УНН
За апрель потери врага превысили 35 тысяч человек. Количество мидлстрайков выросло вдвое, а роботизированные системы выполнили более 10 тысяч задач.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам отчета военных и министра обороны Михаила Федорова за апрель, что количество мидлстрайков удвоилось, известно о более чем 35 тыс. потерь оккупантов за месяц, а количество миссий с НРК собираются наращивать, пишет УНН.
Детали
"Был доклад от наших военных и министра обороны по итогам апреля. Имеем сильные результаты в уничтожении оккупанта. россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными. По каждому поражению есть четкое подтверждение. Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача – наращивать результаты", - написал Зеленский в соцсетях.
Существенно выросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза – по сравнению с февралем. И будет еще больше. Это приоритетное направление
Также, по его словам, "абсолютно принципиально: надо увеличивать количество роботизированных миссий". "За апрель было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат. Но в масштабах фронта нужно значительно больше такой работы. Соответственно, контрактование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", - указал Президент.
Будем и впредь наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем. Спасибо каждому, кто ежедневно вкладывается в этот результат. И спасибо партнерам за подтверждение финансовой поддержки. Слава Украине!
Потери рф от украинских атак по нефтяной индустрии с начала года достигли 7 млрд долларов - Зеленский01.05.26, 15:48 • 2999 просмотров