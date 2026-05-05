Более 35 тыс. потерь оккупантов за месяц и удвоение мидлстрайков — Зеленский получил отчет военных и Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам отчета военных и министра обороны Михаила Федорова за апрель, что количество мидлстрайков удвоилось, известно о более чем 35 тыс. потерь оккупантов за месяц, а количество миссий с НРК собираются наращивать, пишет УНН.

Детали

"Был доклад от наших военных и министра обороны по итогам апреля. Имеем сильные результаты в уничтожении оккупанта. россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными. По каждому поражению есть четкое подтверждение. Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача – наращивать результаты", - написал Зеленский в соцсетях.

Существенно выросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза – по сравнению с февралем. И будет еще больше. Это приоритетное направление - отметил Зеленский.

Также, по его словам, "абсолютно принципиально: надо увеличивать количество роботизированных миссий". "За апрель было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат. Но в масштабах фронта нужно значительно больше такой работы. Соответственно, контрактование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", - указал Президент.

Будем и впредь наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем. Спасибо каждому, кто ежедневно вкладывается в этот результат. И спасибо партнерам за подтверждение финансовой поддержки. Слава Украине! - подчеркнул Зеленский.

