Трамп обсудил с премьер-министром Японии Такаити вопросы альянса после встречи с Си

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Санаэ Такаити после своего визита в Пекин и встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство Японии, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Японии, разговор длился около 15 минут. Лидеры подтвердили прочность американо-японского альянса и договорились продолжать консультации по ключевым международным вопросам, в частности по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Bloomberg отмечают, что звонок состоялся после переговоров Трампа с Си Цзиньпином в Пекине. Во время встречи китайский лидер, по данным агентства, предостерег США от возможного конфликта вокруг Тайваня.

Трамп пошутил о Перл-Харборе во время встречи с премьер-министром Японии

На фоне этого японский премьер, вероятно, стремилась получить дополнительные гарантии поддержки от Вашингтона. Отношения между Токио и Пекином остаются напряженными после предыдущих заявлений Такаити относительно Тайваня и возможного использования японских войск в случае конфликта вокруг острова.

Bloomberg напоминает, что Китай считает Тайвань частью своей территории и не исключает применения силы для установления контроля над островом.

Премьер Японии подготовила Трампу предложения по стабилизации энергетических рынков