Серия землетрясений магнитудой до 5,2 всколыхнула Грецию, толчки ощущались в Афинах

В северной части Эвбейского залива в Греции зафиксировали серию землетрясений, длившихся около 20 секунд. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Серия землетрясений произошла в северной части залива Эвия около 13:00 в воскресенье, причем толчки продолжались около 20 секунд, а еще несколько землетрясений произошли в течение нескольких минут