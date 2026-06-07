Серия землетрясений магнитудой до 5,2 всколыхнула Грецию, толчки ощущались в Афинах
Киев • УНН
В Греции зафиксировали серию землетрясений магнитудой до 5,2, которые продолжались около 20 секунд. Толчки ощущались в Афинах, а возле Мантуди произошли оползни.
В северной части Эвбейского залива в Греции зафиксировали серию землетрясений, длившихся около 20 секунд. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Серия землетрясений произошла в северной части залива Эвия около 13:00 в воскресенье, причем толчки продолжались около 20 секунд, а еще несколько землетрясений произошли в течение нескольких минут
По предварительным данным, самое сильное землетрясение достигло магнитуды примерно 5,2.
Как отмечается, сейсмическая активность ощущалась и в столице страны — Афинах, где жители сообщали о повторных толчках в нескольких районах, но о разрушениях в городе не сообщалось.
Ученые будут внимательно следить за развитием событий в течение следующих 48 часов, чтобы оценить сейсмическую активность и определить, могут ли произойти дальнейшие значительные толчки, пишет издание.
По словам главы села Мантуди, оползни были зарегистрированы в нескольких точках вдоль местной дорожной сети.
Этот район имеет давнюю историю сейсмической активности и считается одним из наиболее подверженных землетрясениям регионов Греции.
Напомним
В Калабрии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла с эпицентром возле Козенцы. Толчки ощущались во многих регионах, но сообщений о разрушениях нет.