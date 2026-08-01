В Греции бушуют масштабные лесные пожары, уничтожены сотни домов

В Греции продолжаются масштабные лесные пожары, охватившие несколько регионов страны. Из-за огня уничтожены сотни домов, жителей населенных пунктов эвакуируют, а спасатели продолжают борьбу с возгораниями. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Детали

Наиболее критической остается ситуация примерно в 60 километрах к северо-западу от Афин, где из столицы хорошо видны огромные облака дыма.

В субботу утром несколько деревень в пострадавшем регионе снова эвакуировали в качестве превентивной меры.

Береговая охрана спасла с пляжа в районе Порто-Гермено 12 человек, сообщила газета Kathimerini.

Приморская деревня, расположенная примерно в 50 километрах к западу от Афин, особенно сильно пострадала от пожаров. По данным пожарной службы, огонь там бушует на трех направлениях.

Около 100 домов в этом районе уже сгорели, сообщил заместитель мэра муниципалитета Мандра греческому телеканалу ERTNews.

Из-за сильного ветра сейчас невозможно задействовать ни один пожарный самолет. Мы надеемся, что ветер стихнет. Другого варианта нет - сказал он.

Представитель властей призвал жителей пока не возвращаться в эвакуированные деревни.

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По спутниковым снимкам, зона риска, часть которой до сих пор горит, имеет площадь примерно 6 на 6 километров.

В настоящее время в регионе работают около 325 пожарных и волонтеров, 92 единицы техники, 18 пожарных самолетов и 7 вертолетов, сообщила пожарная служба в соцсети X.

Пожар на Крите взят под контроль

Полиция также круглосуточно работает над регулированием движения в районе близ популярного полуострова Пелопоннес. На севере Пелопоннеса пожары также продолжаются на двух направлениях.

Представитель пожарной службы сообщил, что в пятницу вечером спасатели боролись с огнем в 73 местах.

Тем временем пожарным удалось взять под контроль масштабный пожар на юге Крита. Однако, по данным Kathimerini, на месте остаются около 220 пожарных.

Тушение с воздуха все еще невозможно из-за сильного ветра, а его порывы раздувают очаги тления, вызывая новые небольшие возгорания.

Продолжается расследование причин пожара на Крите. Считается, что он мог возникнуть из-за повреждения электроопор.

Органы гражданской защиты объявили наивысший, красный уровень опасности для региона Больших Афин и южной части острова Эвбея.

Второй по уровню опасности режим действует на Крите, Пелопоннесе и Эгейских островах, в частности на Кикладах, Хиосе и Лесбосе в восточной части Эгейского моря.

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