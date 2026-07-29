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Франция и Испания борются с лесными пожарами на фоне очередной волны жары

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Во Франции и Испании температура поднимется до 40-42°C во время четвертой волны жары. Лесные пожары вынудили эвакуировать 220 000 человек, уничтожив тысячи гектаров лесов.

Франция и Испания борются с лесными пожарами на фоне очередной волны жары
BFMTV

Во Франции и Испании в среду температура снова вырастет во время четвертой волны жары этим летом, что увеличит угрозу лесных пожаров, которые вынудили к масштабной эвакуации людей, выжгли леса и убили диких животных, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Испании метеорологическое агентство AEMET сообщило, что в среду по меньшей мере в шести регионах, где объявлен оранжевый уровень тревоги, температура достигнет 40 градусов Цельсия.

Во Франции, по данным Meteo France, температура на юго-западе, пораженном разрушительными пожарами, вырастет с примерно 33°C во вторник до пика в 42°C, тогда как сухие ветры с юго-запада утром и с запада днем, вероятно, разожгут пламя.

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Французские пожарные сдерживали сильный пожар к западу от Бордо в течение ночи, но чиновники предупредили, что до полной ликвидации еще далеко.

"На данный момент ситуация стабильна, но пожар все еще не взят под контроль. Конечно, сегодня мы остаемся бдительными, учитывая прогнозируемые погодные условия, новое повышение температуры и более высокую скорость ветра днем", – сказал журналистам командир пожарных Матье Жомен.

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Европа, континент с самым быстрым потеплением в мире, в этом году пережила рекордные волны жары, на фоне того, как вызванные человеком изменения климата усиливают жару и засуху, которые позволяют лесным пожарам распространяться быстрее.

Более частые и интенсивные волны жары вызывают тысячи дополнительных смертей и все больше нарушают повседневную жизнь, от препятствий для автомобильных и железнодорожных перевозок до затруднения речного судоходства.

Снимки с дрона Reuters из Эль-Тьембло в испанской провинции Авила, недалеко от Мадрида, подчеркивают разрушительные последствия лесных пожаров для сельской местности и дикой природы, показав обугленные туши оленей в лесу, сгоревшем дотла.

Влияние на леса было широкомасштабным. Лесной пожар в районе Ланд к западу от Бордо, популярного туристического места, опустошил 42 000 гектаров преимущественно сосен.

Власти эвакуировали около 220 000 человек, включая отдыхающих и местных жителей, на фоне того, как пожар угрожал полуострову Кап-Ферре на побережье Атлантического океана, куда можно добраться только по одной дороге. Сотни людей отправились на специально зафрахтованных паромах.

Несколько компаний на окраинах исторического города Бордо превентивно приостановили работу, поскольку пламя приблизилось на расстояние 15 км от агломерации.

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С четверга уровень опасности на юго-западе Франции, вероятно, снизится благодаря некоторым грозам, снижению температур и повышению влажности, сообщила Meteo France.

В Испании власти заявили, что ситуация улучшилась в центральных провинциях Авила и Мадрид, но пожар в восточном Кастельоне остается неконтролируемым после того, как охватил более 10 000 гектаров, на фоне того, как погодные условия вызвали несколько вспышек.

Около 10 000 эвакуированных жителей до сих пор не смогли вернуться в свои дома в Кастельоне. Периметр пожара в настоящее время оценивается в 75,5 км, сообщила региональная власть, на фоне того, как пожар в среду полыхал уже пятый день.

Тем временем, мадридские службы экстренной помощи заявили в X, что лесной пожар в столичном регионе не распространился за ночь. Пожарные продолжали пытаться укрепить периметр пожара и потушить остальные очаги, чтобы предотвратить его повторное возгорание, добавили они.

Эвакуированные из 15 городов Мадрида и Авилы начали возвращаться в свои дома, сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка во вторник поздно вечером.


Юлия Шрамко

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