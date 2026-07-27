Макрон провел экстренное совещание из-за пожаров близ Бордо - эвакуировано более 250 тысяч человек

Президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное правительственное совещание из-за масштабных лесных пожаров на юго-западе страны, которые угрожают Бордо. Власти сообщают о более 250 тысячах эвакуированных, а пожарные готовятся к новой волне жары, которая может осложнить борьбу с огнем, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Макрон в понедельник созвал кризисное заседание правительства, посвященное ситуации в департаменте Жиронда, где масштабный лесной пожар уже уничтожил около 42 тыс. гектаров территории. После совещания Елисейский дворец сообщил, что президент лично посетит пострадавший регион.

По последним данным, из опасных районов Франции эвакуировали более 250 тысяч человек. В то же время власти пока не планируют эвакуацию самого Бордо, хотя ближайший фронт огня находится примерно в 15 километрах от города. Из-за густого дыма в Бордо и большей части региона Жиронда резко ухудшилось качество воздуха - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ночью в районе пожара прошел небольшой дождь и распространение огня удалось временно стабилизировать, пожар до сих пор не локализован. Французские власти предупреждают, что уже в ближайшее время ситуация может ухудшиться из-за новой волны жары.

Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон сообщила, что для защиты промышленных объектов, где существует риск взрывов и химических аварий, в регион направили военных.

Для защиты этих объектов нужны очень точные методы. Здесь существует риск взрывов, химический риск и в целом опасности, характерные для промышленных зон - отметила она.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подчеркнул, что пожар остается стабилизированным, но не контролируемым.

"Ситуация остается неблагоприятной и может ухудшиться из-за приближения новой волны жары", – заявил он. По его словам, с начала лета во Франции уже выгорело более 116 тысяч гектаров, что является беспрецедентным показателем для страны.

Франция и Испания борются с лесными пожарами, под угрозой Бордо