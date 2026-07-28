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Лесной пожар во Франции создал первый в стране пирокумулюс с молниями

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

Во Франции лесной пожар создал пирокумулонимбус, породивший молнии и новые возгорания. Это редкое явление в Европе уничтожило 420 кв. км лесов и вынудило эвакуировать 220 000 человек.

Лесной пожар во Франции создал первый в стране пирокумулюс с молниями

Лесной пожар на юго-западе Франции стал настолько мощным, что его столб дыма превратился в грозу, порождая молнии, которые ударяли в землю и разжигали новые пожары за пределами первоначального очага, сообщили французские официальные лица, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Иными словами, это означает, что пламя разгоралось не просто под влиянием погоды. Оно создавало свою собственную. Грозовое облако также породило сильные, непредсказуемые ветры, способные разгонять пламя в новых направлениях.

Это явление, называемое пирокумулонимбусом, или пирокумулюсом, редко встречается в Европе и чаще всего документируется в Северной Америке и Австралии, где оно наблюдается лишь над некоторыми из самых масштабных пожаров. Национальная федерация пожарных Франции заявила, что никогда ранее не регистрировала такого явления в стране.

Пожар вспыхнул неподалеку от Сомоса 22 июля и с тех пор уничтожил более 420 квадратных километров лесов и кустарников, повредил или разрушил более 240 домов и вынудил 220 000 человек эвакуироваться в Жиронде.

Примерно в 18:20 в пятницу, через два дня после начала пожара, пожарно-спасательная служба департамента сообщила о формировании пирокумулонимбуса. Облако ослабло за ночь из-за повышения влажности, а затем несколько раз формировалось вновь.

Неоднократно жар и дым поднимались вверх, образуя огромное черное грозовое облако, электризованное и освещенное изнутри.

"Представьте себе пламя настолько большое и горячее, что дым, поднимающийся от него, превращается в грозовое облако", - сказал Теодор М. Джаннарос, метеоролог по пожарам из Национальной обсерватории Афин.

"Это пирокумулонимбус - грозовое облако, рождающееся от сильного тепла, которое создает лесной пожар", - указал он.

Для этого недостаточно просто большого пожара. Как сказал Джаннарос, нет определенной температуры, при которой это образуется; необходима атмосфера, способствующая образованию сухих гроз - очень горячий, очень сухой воздух у земли, а над ним более холодный и влажный воздух. Горячий воздух, насыщенный дымом и влагой, быстро поднимается от пламени. Поднимаясь и охлаждаясь, водяной пар конденсируется вокруг частиц пепла. Выше уровня замерзания капли превращаются в кристаллы льда, столкновения которых разделяют электрические заряды, как во время обычной грозы. За этим следуют молнии и новые разрушения. Подъем воздуха притягивает мощные ветры к огню, тогда как нисходящие потоки возвращают порывы обратно к поверхности.

Эти изменения могут изменить направление пламени, разделить его на несколько фронтов или направить его в новое русло. "Это замкнутый цикл, а не односторонний эффект, - сказал Джаннарос. - Как только облако формируется, оно становится собственной погодной системой, нависая над очагом пожара и усложняя его прогнозирование".

Эти системы также могут создавать вихревые столбы пламени - обычно это огненный вихрь, который Джаннарос описывает как пылевой смерч, состоящий из огня и тепла, а не из пыли.

До сих пор пирокумулятивные облака были, по сути, явлением, характерным для Австралии и Северной Америки. Только в Канаде в 2023 году было зафиксировано рекордное количество пирокумулятивных облаков – 142.

В Европе пирокумулятивные облака встречаются редко.

В Португалии одно такое облако было зафиксировано во время смертоносного сезона пожаров 2017 года. Теперь к этому списку присоединилась Франция.

Континент нагревается быстрее, чем любой другой на Земле - примерно вдвое быстрее, чем в среднем в мире с 1980-х годов, согласно данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus и Всемирной метеорологической организации, - при этом волны тепла становятся все более частыми и сильными, а засуха распространяется на юг, превращая леса в топливо.

Более жаркие и сухие условия дают больше возможностей для возникновения экстремальных пожаров, сказал Джаннарос, но ученым все еще не хватает долгосрочных данных для установления тенденции. Европейский исследовательский проект ROSETTA призван заполнить этот пробел.

Самая распространенная ошибка, по его словам, заключается в том, что облако — это лишь побочный эффект. Пока оно висит над пламенем, оно помогает определить, куда дальше распространится огонь.

Макрон назвал борьбу с лесными пожарами "самой сложной со времен Второй мировой войны"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция переживает самую сложную ситуацию со времен Второй мировой войны.

Пожар в юго-западном регионе Ланды во Франции "локализован", заявил 27 июля вечером президент Эммануэль Макрон, сообщает филиал CNN BFMTV.

"Пожар локализован, что является хорошей новостью для Ландов", - цитирует BFMTV слова Макрона, сказанные во время его визита в Жиронду, соседний регион, который больше всего пострадал от лесных пожаров. Пожары в Ландах, начавшиеся в четверг, охватили более 3600 гектаров и уничтожили 198 зданий.

В Жиронде - регионе, в который входит Бордо, Макрон заявил, что пожары "стабилизированы".

"Но они остаются интенсивными, и мы должны быть предельно осторожны в ближайшие часы и дни", - добавил он.

Во время своего визита в Жиронду Макрон посетил Департаментский оперативно-пожарно-спасательный центр (CODIS) в Бордо, где специалисты по борьбе с лесными пожарами проинформировали его о ситуации.

"Мы должны понимать, что столкнулись с абсолютно беспрецедентным лесным пожаром, - сказал он. - Ситуация, с которой мы имеем дело сегодня, самая серьезная из всех, что мы когда-либо фиксировали, самая сложная со времен Второй мировой войны. Уже сгорело более 160 000 гектаров, и сезон еще далек от завершения".

Юлия Шрамко

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