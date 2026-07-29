Лесные пожары во Франции приближаются к заводам по производству ракет

Во Франции лесные пожары приближаются к заводам по производству ракет и ракетных снарядов, где хранятся взрывоопасные материалы. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пожар также угрожает распространиться на Суж - стратегический военный лагерь в районе Бордо, где дислоцируется часть элитного военного персонала Франции.

Лесные пожары приближаются к французским заводам по производству ракет и взрывчатых веществ. Как минимум семь объектов, где хранятся опасные вещества, расположены в пределах 12 миль от самого сильного пожара за всю историю страны - говорится в статье.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что вокруг объектов были приняты защитные меры "с учетом характера продукции, которая там хранится".

Напомним

Во Франции лесной пожар создал пирокумулонимбус, породивший молнии и новые возгорания. Это редкое явление в Европе уничтожило 420 кв. км лесов и вынудило эвакуировать 220 000 человек.

Макрон провел экстренное совещание из-за пожаров близ Бордо - эвакуировано более 250 тысяч человек