Юг Европы охватили масштабные лесные пожары, в Греции погибли трое пожарных
Киев • УНН
В Греции на Крите погибли трое пожарных, зафиксировано более 70 очагов возгорания. В Турции более 200 пожаров, большинство контролируется, но риск новых сохраняется.
Греция и Турция продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, распространению которых способствуют аномальная жара и сильный ветер. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
В Греции на этой неделе при тушении лесных пожаров на острове Крит погибли трое пожарных. Всего в стране зафиксировано более 70 очагов возгорания.
Из-за пожаров береговая охрана эвакуировала лодками около 250 человек из региона Беотия. Кроме того, власти издали приказ об эвакуации одного из пригородов на западе Афин из-за угрозы распространения огня.
В Турции зафиксировали более 200 очагов возгорания
В Турции спасатели зарегистрировали более 200 отдельных лесных пожаров, большинство из которых возникли на западном и южном побережьях страны.
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По словам спасателей, большинство очагов уже удалось взять под контроль. В то же время из-за жары и сильного ветра сохраняется высокий риск возникновения новых пожаров, поэтому предупреждение объявлено в десяти провинциях.
В частности, новый крупный лесной пожар вспыхнул в районе города Сусурлук, расположенного к северо-востоку от Измира. Спасательные службы продолжают борьбу с огнем и следят за развитием ситуации.
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