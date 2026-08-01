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Юг Европы охватили масштабные лесные пожары, в Греции погибли трое пожарных

Киев • УНН

 • 4983 просмотра

В Греции на Крите погибли трое пожарных, зафиксировано более 70 очагов возгорания. В Турции более 200 пожаров, большинство контролируется, но риск новых сохраняется.

Юг Европы охватили масштабные лесные пожары, в Греции погибли трое пожарных

Греция и Турция продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, распространению которых способствуют аномальная жара и сильный ветер. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

В Греции на этой неделе при тушении лесных пожаров на острове Крит погибли трое пожарных. Всего в стране зафиксировано более 70 очагов возгорания.

Из-за пожаров береговая охрана эвакуировала лодками около 250 человек из региона Беотия. Кроме того, власти издали приказ об эвакуации одного из пригородов на западе Афин из-за угрозы распространения огня.

В Турции зафиксировали более 200 очагов возгорания

В Турции спасатели зарегистрировали более 200 отдельных лесных пожаров, большинство из которых возникли на западном и южном побережьях страны.

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По словам спасателей, большинство очагов уже удалось взять под контроль. В то же время из-за жары и сильного ветра сохраняется высокий риск возникновения новых пожаров, поэтому предупреждение объявлено в десяти провинциях.

В частности, новый крупный лесной пожар вспыхнул в районе города Сусурлук, расположенного к северо-востоку от Измира. Спасательные службы продолжают борьбу с огнем и следят за развитием ситуации.

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Степан Гафтко

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