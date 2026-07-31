Ученые объяснили, почему в этом году в Европе вспыхнули столь масштабные пожары

Глобальное потепление создало погодные условия, способствующие возникновению масштабных лесных пожаров во Франции и Испании, делая их значительно более вероятными. Об этом свидетельствует новое исследование, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Авторы исследования отмечают, что средняя глобальная температура уже примерно на 1,4°C выше доиндустриального уровня. Это увеличивает вероятность сочетания жары, засухи и сильного ветра, которые создают благоприятные условия для быстрого распространения пожаров.

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По оценкам исследователей, при нынешних климатических условиях такая "пожарная погода" на юго-западе Франции может повторяться примерно раз в 20 лет, а в центральной Испании — раз в шесть лет. В мире без антропогенного потепления подобные явления были бы значительно более редкими.

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Соавтор исследования, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто отметила, что изменение климата значительно увеличило частоту погодных условий, которые превращают отдельные возгорания в масштабные катастрофы.

Исследование также показало, что влажная зима способствовала активному росту кустарников и другой растительности, которая впоследствии высохла во время сильной жары в июне и июле. Это создало большие запасы природного топлива, из-за чего пожары стало гораздо сложнее локализовать.

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В последние недели масштабные лесные пожары охватили территории вблизи Бордо во Франции и Мадрида в Испании, вынудив эвакуировать сотни тысяч людей. Новые очаги возгорания также были зафиксированы в Англии и Греции.

Старший научный сотрудник Оксфордского университета Имма Оливерас Менор отметила, что исследование не учитывало влияние методов управления земельными ресурсами на распространение огня. В то же время, по ее словам, результаты подтверждают, что изменение климата является одним из ключевых факторов, способствующих возникновению экстремальных лесных пожаров.

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