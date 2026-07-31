Ученые объяснили, почему в этом году в Европе вспыхнули столь масштабные пожары

$45.670.1351.060.01
ukenru
05:15 • 9080 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
02:53 • 19086 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
01:51 • 18993 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 19698 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 22722 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 23280 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
4 ноября, 19:38 • 20566 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
4 ноября, 18:59 • 18124 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
4 ноября, 18:27 • 18227 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
4 ноября, 17:39 • 20765 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны4 ноября, 20:39 • 5574 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 12145 просмотра
В сети распространяется фейк об угрозе Ирана нанести удары по Киеву, Львову и Одессе — ЦПДPhoto4 ноября, 21:46 • 7852 просмотра
Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасовPhoto4 ноября, 23:47 • 6850 просмотра
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США03:25 • 4728 просмотра
публикации
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 1062 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 36605 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 35080 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 42010 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 39716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 12223 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 16872 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 33155 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 31206 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 32075 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Хранитель
Отопление
Социальная сеть

Ученые объяснили, почему в этом году в Европе вспыхнули столь масштабные пожары

Киев • УНН

 • 6535 просмотра

Ученые выяснили, что изменение климата сделало погодные условия для лесных пожаров во Франции и Испании значительно более вероятными. Жара, засуха и ветер теперь чаще сочетаются из-за глобального потепления.

Ученые объяснили, почему в этом году в Европе вспыхнули столь масштабные пожары

Глобальное потепление создало погодные условия, способствующие возникновению масштабных лесных пожаров во Франции и Испании, делая их значительно более вероятными. Об этом свидетельствует новое исследование, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Авторы исследования отмечают, что средняя глобальная температура уже примерно на 1,4°C выше доиндустриального уровня. Это увеличивает вероятность сочетания жары, засухи и сильного ветра, которые создают благоприятные условия для быстрого распространения пожаров.

Лесные пожары во Франции приближаются к заводам по производству ракет29.07.26, 01:05 • 15352 просмотра

По оценкам исследователей, при нынешних климатических условиях такая "пожарная погода" на юго-западе Франции может повторяться примерно раз в 20 лет, а в центральной Испании — раз в шесть лет. В мире без антропогенного потепления подобные явления были бы значительно более редкими.

Влажная зима и жара создали дополнительные условия для пожаров

Соавтор исследования, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто отметила, что изменение климата значительно увеличило частоту погодных условий, которые превращают отдельные возгорания в масштабные катастрофы.

Исследование также показало, что влажная зима способствовала активному росту кустарников и другой растительности, которая впоследствии высохла во время сильной жары в июне и июле. Это создало большие запасы природного топлива, из-за чего пожары стало гораздо сложнее локализовать.

Несмотря на масштабные пожары в Европе и Америке, их общее количество в мире снижается30.07.26, 03:40 • 3765 просмотров

В последние недели масштабные лесные пожары охватили территории вблизи Бордо во Франции и Мадрида в Испании, вынудив эвакуировать сотни тысяч людей. Новые очаги возгорания также были зафиксированы в Англии и Греции.

Старший научный сотрудник Оксфордского университета Имма Оливерас Менор отметила, что исследование не учитывало влияние методов управления земельными ресурсами на распространение огня. В то же время, по ее словам, результаты подтверждают, что изменение климата является одним из ключевых факторов, способствующих возникновению экстремальных лесных пожаров.

Франция и Испания борются с лесными пожарами на фоне очередной волны жары29.07.26, 13:41 • 3710 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Эвакуация
Пожары
Дожди в Украине
Bloomberg L.P.
Англия
Франция
Греция
Испания
Европа
Мадрид