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Несмотря на масштабные пожары в Европе и Америке, их общее количество в мире снижается

Киев • УНН

 • 3765 просмотра

Несмотря на увеличение лесных пожаров в Европе и Северной Америке, глобальные выбросы углерода от пожаров стали самыми низкими за 25 лет. Это связано с рекордным сокращением пожаров в Африке и Азии.

Несмотря на масштабные пожары в Европе и Америке, их общее количество в мире снижается
Фото: Bloomberg

Лесные пожары этим летом стали значительно масштабнее в Европе и Северной Америке, однако глобальное количество пожаров и связанные с ними выбросы остаются на рекордно низком уровне. Это связано со значительным сокращением пожаров в Африке и Азии, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам экспертов, на первый взгляд это выглядит противоречиво, однако обе тенденции реальны.

Это действительно кажется парадоксом, ведь мы говорим об увеличении количества пожаров, тогда как глобальные показатели постоянно уменьшаются. Но обе тезисы правдивы

– сказал специалист по лесным пожарам Майк Фланниган из Университета Томпсона Риверс в Канаде.

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В этом году в Испании площадь лесных пожаров уже превысила 500 квадратных километров. В Канаде и США площадь выгоревших территорий как минимум на 25% больше среднего показателя последнего десятилетия, а во многих регионах дым существенно ухудшил качество воздуха.

Африка и Азия обеспечили рекордное сокращение глобальных показателей

В то же время Европейская служба Copernicus сообщает, что мировые выбросы углерода от пожаров в этом году стали самыми низкими за почти 25 лет спутниковых наблюдений. По словам ученых, этого удалось достичь благодаря сокращению количества пожаров в Африке и Азии из-за изменений в сельском хозяйстве, более эффективному управлению пожарами и изменениям в использовании земель.

Африка доминирует в глобальной пожарной активности. Так что если в Африке есть какая-то тенденция, то это будет тенденция в глобальной пожарной активности

– отметил ученый Калифорнийского университета Парк Уильямс.

Эксперты объясняют, что в Африке люди все чаще используют земли для сельского хозяйства и застройки, что уменьшает площади природных пожаров. В то же время в Европе и Северной Америке из-за изменения климата лесные пожары становятся больше, интенсивнее и возникают чаще.

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Степан Гафтко

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