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Что отмечают 16 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 7174 просмотра

16 октября отмечают Всемирный день продовольствия, анестезиолога, хлеба и здорового питания. Верующие чтят святого Лонгина.

Что отмечают 16 октября в Украине и мире

16 октября в мире под эгидой ООН отмечают Всемирный день продовольствия и  Всемирный день анестезиолога. В церковном календаре по новому стилю чтят святого мученика Лонгина-сотника, стоявшего у Креста Господня, а по старому стилю вспоминают святого священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, пишет УНН.

Всемирный день продовольствия (World Food Day)

Официальная дата ООН, провозглашённая в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Дата выбрана в честь основания ФАО 16 октября 1945 года. Главная цель дня — привлечь внимание мирового сообщества к проблемам голода, недоедания, обеспечения продовольственной безопасности, построения устойчивых агропродовольственных систем и преодоления бедности в развивающихся странах.

Всемирный день анестезиолога 

Профессиональный праздник анестезиологов, реаниматологов и врачей интенсивной терапии по всему миру. Дата посвящена историческому событию: 16 октября 1846 года в Массачусетской больнице общего профиля американский стоматолог Уильям Томас Грин Мортон впервые в истории публично провёл успешную операцию под эфирным наркозом, что положило начало современной анестезиологии и безболезненной хирургии.

Всемирный день хлеба 

Учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров. Событие посвящено одному из самых популярных и важных продуктов питания в истории человечества, подчёркивает важность труда хлеборобов и пекарей, популяризирует традиции хлебопечения и обращает внимание на рациональное использование пищевых ресурсов.

Всемирный день здорового питания (World Healthy Eating Day)

Глобальная дата, перекликающаяся со Всемирным днём продовольствия и призывающая человечество пересмотреть ежедневный рацион. Событие подчёркивает важность употребления качественных, натуральных и сбалансированных продуктов, сокращения потребления сахара, соли и ультраобработанной пищи для профилактики ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Всемирный день реанимации сердца (World Restart a Heart Day)

Учреждён Европейским советом по реанимации при поддержке ВОЗ и Международного комитета по реанимации. Событие призвано обучить как можно больше людей навыкам оказания первой доврачебной помощи, проведения сердечно-лёгочной реанимации и использования автоматических наружных дефибрилляторов для спасения людей при внезапной остановке сердца.

Всемирный день позвоночника

Глобальная медицинская инициатива под эгидой Всемирной федерации хиропрактики, направленная на популяризацию активного образа жизни, сохранение здоровья опорно-двигательного аппарата, профилактику остеохондроза и нарушений осанки, а также снижение рисков хронической боли в спине посредством эргономики и физических упражнений.

Международный день руководителя

Учреждён в США в 1958 году Патрицией Хароски, работавшей секретарём и зарегистрировавшей этот праздник в честь дня рождения своего отца-руководителя. Праздник призван укрепить позитивные отношения между руководителями и подчинёнными, выразить благодарность топ-менеджерам за честное лидерство, справедливость, организацию рабочих процессов и поддержку коллектива.

Всемирный день сыроедов 

Неофициальная дата, посвящённая популяризации сыроедения как направления питания, предусматривающего употребление не подвергавшихся термической обработке растительных продуктов для сохранения максимального количества витаминов и ферментов.

День памяти святого мученика Лонгина

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого мученика Лонгина-сотника, стоявшего у Креста Господня. Согласно Евангелию и церковному преданию, римский центурион Лонгин командовал воинами при распятии Иисуса Христа и, увидев чудесные знамения и смерть Спасителя, признал Его Сыном Божьим. После Воскресения Христа Лонгин отказался от подкупа иудейских старейшин, оставил военную службу, принял крещение и отправился с проповедью в Каппадокию, где впоследствии принял мученическую смерть через отсечение головы по приказу Понтия Пилата.

По старому календарю верующие чтят память святого священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского — ученика апостола Павла, который был членом высшего афинского суда, принял христианство после проповеди апостола и стал первым епископом Афин, позднее приняв мученическую смерть в Лютеции.

Александра Месенко

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