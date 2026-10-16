Що святкують 16 жовтня в Україні та світі

16 жовтня у світі під егідою ООН відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день анестезіолога. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого мученика Лонгина сотника, що стояв при Хресті Господньому, а за старим стилем згадують святого священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, пише УНН.

Всесвітній день продовольства (World Food Day)

Офіційна дата ООН, проголошена у 1979 році на конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Дата обрана на честь заснування ФАО 16 жовтня 1945 року. Головна мета дня — привернути увагу світової спільноти до проблеми голоду, недоїдання, забезпечення продовольчої безпеки, розбудови стійких агропродовольчих систем та подолання бідності у країнах, що розвиваються.

Всесвітній день анестезіолога

Професійне свято анестезіологів, реаніматологів та лікарів інтенсивної терапії по всьому світу. Дата присвячена історичній події: 16 жовтня 1846 року в Массачусетській загальній лікарні американський зубний лікар Вільям Томас Ґрін Мортон уперше в історії публічно здійснив успішну операцію під ефірним наркозом, що поклало початок сучасній анестезіології та безболісній хірургії.

Всесвітній день хліба

Започаткований у 2006 році з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і кондитерів. Подія присвячена одному з найпопулярніших і найважливіших продуктів харчування в історії людства, підкреслює важливість праці хліборобів і пекарів, популяризує традиції хлібопечення та звертає увагу на раціональне використання харчових ресурсів.

Всесвітній день здорового харчування (World Healthy Eating Day)

Глобальна дата, яка перегукується із Всесвітнім днем продовольства та закликає людство переглянути щоденний раціон. Подія наголошує на важливості вживання якісних, натуральних та збалансованих продуктів, зменшенні споживання цукру, солі й ультрапереробленої їжі для профілактики ожиріння, серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Всесвітній день реанімації серця (World Restart a Heart Day)

Започаткований Європейською радою реанімації за підтримки ВООЗ та Міжнародного комітету з реанімації. Подія покликана навчити якомога більше людей навичкам надання першої домедичної допомоги, виконання серцево-легеневої реанімації та використання автоматичних зовнішніх дефібриляторів для порятунку осіб при раптовій зупинці серця.

Всесвітній день хребта

Глобальна медична ініціатива під егідою Всесвітньої федерації хіропрактики, спрямована на популяризацію активного способу життя, збереження здоров'я опорно-рухового апарату, профілактику остеохондрозу й порушень постави та зниження ризиків хронічного болю в спині через ергономіку й фізичні вправи.

Міжнародний день керівника

Започаткований у США у 1958 році Патрицією Хароскі, яка працювала секретарем і зареєструвала це свято на честь дня народження свого батька-керівника. Свято покликане зміцнити позитивні взаємини між керівниками та підлеглими, висловити вдячність топ менеджерам за чесне лідерство, справедливість, організацію робочих процесів та підтримку колективу.

Всесвітній день сироїдів

Неофіційна дата, присвячена популяризації сироїдіння як напряму харчування, що передбачає споживання необроблених термічно рослинних продуктів задля збереження максимальної кількості вітамінів та ферментів.

День пам'яті святого мученика Лонгина

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого мученика Лонгина сотника, що стояв при Хресті Господньому. Згідно з Євангелієм та церковним переданням, римський центуріон Лонгин командував воїнами при розп'ятті Ісуса Христа і, побачивши чудесні знамення й смерть Спасителя, визнав Його Сином Божим. Після Воскресіння Христа Лонгин відмовився від підкупу юдейських старшин, залишив військову службу, прийняв хрещення й вирушив із проповіддю до Каппадокії, де згодом прийняв мученицьку смерть через відсічення голови за наказом Понтія Пилата.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського — учня апостола Павла, який був членом вищого афінського суду, прийняв християнство після проповіді апостола та став першим єпископом Афін, прийнявши пізніше мученицьку кончину в Лютеції.