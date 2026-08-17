В Афинах впервые более чем за столетие полностью очищают мраморный Олимпийский стадион
Киев • УНН
На стадионе «Панафинейкос», построенном из белого мрамора, началась масштабная очистка, которая не проводилась более 100 лет. Работы выполняют осторожно, используя воду под низким давлением, чтобы удалить грязь и органические слои.
В Афинах начали масштабную очистку стадиона «Панатинаикос», полностью построенного из белого мрамора, который систематически не очищали более века. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
U-образный стадион восстановили к первым современным Олимпийским играм 1896 года. Он также является местом церемонии передачи и проводов олимпийского огня, в частности накануне Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
Стадион сделан из того же белого мрамора, что и Акрополь, поэтому специалисты проводят работы максимально осторожно. Уборщики в специальных комбинезонах работают на 47 крутых ярусах, используя чистую воду под контролируемым низким давлением. Сточную воду сразу собирают специальные машины.
Цель очистки не в том, чтобы сделать всё белым. Она заключается в том, чтобы удалить грязь и первые слои органического материала, оседающие на поверхности
По его словам, работы также помогут лучше исследовать состояние памятника и понять, как на него повлияли время, погодные условия и миллионы посетителей.
Идея заключается в том, чтобы очистить с поверхности весь материал, содержащий грязь, чтобы мы лучше понимали памятник
Особое внимание уделяют участкам, которые получают меньше солнечного света, поскольку там накопилось больше грязи и растительности.
На стадионе "Черноморец" уже выполнена значительная часть восстановительных работ 12.08.26, 14:30 • 3849 просмотров