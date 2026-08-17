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В Афинах впервые более чем за столетие полностью очищают мраморный Олимпийский стадион

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

На стадионе «Панафинейкос», построенном из белого мрамора, началась масштабная очистка, которая не проводилась более 100 лет. Работы выполняют осторожно, используя воду под низким давлением, чтобы удалить грязь и органические слои.

В Афинах впервые более чем за столетие полностью очищают мраморный Олимпийский стадион

В Афинах начали масштабную очистку стадиона «Панатинаикос», полностью построенного из белого мрамора, который систематически не очищали более века. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

U-образный стадион восстановили к первым современным Олимпийским играм 1896 года. Он также является местом церемонии передачи и проводов олимпийского огня, в частности накануне Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Стадион сделан из того же белого мрамора, что и Акрополь, поэтому специалисты проводят работы максимально осторожно. Уборщики в специальных комбинезонах работают на 47 крутых ярусах, используя чистую воду под контролируемым низким давлением. Сточную воду сразу собирают специальные машины.

Цель очистки не в том, чтобы сделать всё белым. Она заключается в том, чтобы удалить грязь и первые слои органического материала, оседающие на поверхности

- сказал старший реставратор стадиона Димитрис Селемис.

По его словам, работы также помогут лучше исследовать состояние памятника и понять, как на него повлияли время, погодные условия и миллионы посетителей.

Идея заключается в том, чтобы очистить с поверхности весь материал, содержащий грязь, чтобы мы лучше понимали памятник

- пояснил Селемис.

Особое внимание уделяют участкам, которые получают меньше солнечного света, поскольку там накопилось больше грязи и растительности.

На стадионе "Черноморец" уже выполнена значительная часть восстановительных работ 12.08.26, 14:30 • 3849 просмотров

Степан Гафтко

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