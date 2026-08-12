На стадионе "Черноморец" уже выполнена значительная часть восстановительных работ

На стадионе «Черноморец» в Одессе, который получил повреждения в результате вражеского обстрела, уже выполнена значительная часть восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба стадиона, передает УНН.

Значительная часть восстановительных работ уже выполнена, а отель, офис, тренажерный зал, конференц-залы и все объекты на нашей территории продолжают работать в обычном режиме - говорится в сообщении.

Сообщается, что впереди еще остается обновить часть стекол и установить окна.

Также в пресс-службе рассказали, что из-за атаки осколками стекла была ранена сотрудница. В больнице ей была оказана помощь, и на данный момент женщина чувствует себя хорошо. К счастью, другие сотрудники и жители стадиона находились в безопасном укрытии, и с ними также все в порядке.

Дополнение

В пятницу, 7 августа, армия рф атаковала Одессу, в результате чего был поврежден футбольный стадион «Черноморец».

В результате атаки разрушениям подверглись крыша, остекление и трибуны.

В пресс-службе стадиона сообщали, что оценивают масштабы повреждений и определяют объем работ, необходимых для восстановления.

Следующий поединок на стадионе «Черноморец» запланирован на воскресенье, 30 августа. В рамках 4-го тура «Черноморец» примет криворожский «Кривбасс». Поединок второго тура УПЛ, который должен был пройти на стадионе между «Черноморцем» и «Колосом», был перенесен Дирекцией УПЛ.

Отметим, стадион является домашней ареной для одесского «Черноморца», а также женской команды ФК «Систерс».

До 2020 года стадион принадлежал обанкротившемуся «Имэксбанку», и в том же году Фонд гарантирования вкладов продал стадион американской компании Allrise Capital за 193,8 миллиона гривен, которая также является владельцем ФК «Систерс».

Появились первые кадры после атаки на стадион "Черноморец", запланированный на завтра матч УПЛ — перенесён