В Афінах вперше за понад століття очищають повністю мармуровий Олімпійський стадіон
Київ • УНН
На стадіоні "Панатінаїкос", збудованому з білого мармуру, розпочали масштабне очищення, яке не проводилося понад 100 років. Роботи виконують обережно, використовуючи воду під низьким тиском, щоб видалити бруд та органічні шари.
В Афінах розпочали масштабне очищення стадіону "Панатінаїкос", повністю збудованого з білого мармуру, який систематично не очищали понад століття. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
U-подібний стадіон відбудували до перших сучасних Олімпійських ігор 1896 року. Він також є місцем церемонії передачі та проводів олімпійського вогню, зокрема напередодні Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.
Стадіон зроблений із того самого білого мармуру, що й Акрополь, тому фахівці проводять роботи максимально обережно. Прибиральники у спеціальних комбінезонах працюють на 47 крутих ярусах, використовуючи чисту воду під контрольованим низьким тиском. Стічну воду одразу збирають спеціальні машини.
Мета очищення не в тому, щоб зробити все білим. Вона полягає в тому, щоб видалити бруд і перші шари органічного матеріалу, що осідають на поверхні
За його словами, роботи також допоможуть краще дослідити стан пам'ятки та зрозуміти, як на неї вплинули час, погодні умови й мільйони відвідувачів.
Ідея полягає в тому, щоб очистити з поверхні весь матеріал, що містить бруд, щоб ми краще розуміли пам'ятку
Особливу увагу приділяють ділянкам, які отримують менше сонячного світла, оскільки там накопичилося більше бруду та рослинності.
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