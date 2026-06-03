Греция вручила Украине ноту протеста из-за морского дрона возле острова Лефкада

Греция официально вручила Украине ноту протеста из-за украинского морского дрона, который в мае обнаружили вблизи острова Лефкада. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini, передает УНН.

Детали

По информации издания, Афины заявили Киеву, что беспилотный надводный аппарат якобы создал серьезную угрозу для гражданского судоходства и мог привести к человеческим жертвам и экологической катастрофе.

Афины заявили об угрозе безопасности

Пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу сообщила, что в ноте протеста украинскую сторону призвали воздержаться от подобных действий в будущем.

Беспилотное надводное судно, обнаруженное в греческих территориальных водах, поставило под серьезную угрозу морское движение и могло привести к гибели невинных гражданских лиц. Оно также могло нанести непоправимый экологический ущерб — говорится в заявлении.

В Греции также выразили недовольство тем, что боевые действия, связанные с войной РФ против Украины, якобы переносятся в Средиземное море.

Перенос военных операций в Средиземноморье, вдали от реального фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит удар по экономике — заявили в Афинах.

В Греции утверждают, что дрон принадлежал Украине

По данным Kathimerini, греческие военные после проверки пришли к выводу, что дрон был украинского производства и якобы использовался в рамках операции против судов, связанных с российскими интересами.

Издание пишет, что беспилотник типа Kossack Mamai обнаружили рыбаки 7 мая возле Лефкады. Сообщается, что он был с включенными двигателями и имел на борту около 70 килограммов взрывчатки.

В материале также отмечается, что Греция проинформировала об инциденте верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас, а глава МИД Греции Йоргос Герапетритис обсудил ситуацию с украинским министром Андреем Сибигой.

Официальной реакции Украины на данный момент нет

По состоянию на сейчас украинская сторона публично не комментировала заявления Греции и публикацию Kathimerini.

Напомним

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что украинская сторона должна извиниться перед Афинами из-за обнаружения морского беспилотника в Лефкаде.