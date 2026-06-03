Греция вручила Украине ноту протеста из-за морского дрона возле острова Лефкада

$44.340.0451.660.06
ukenru
14:12 • 2636 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
13:49 • 5028 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 35033 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 30427 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 45334 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 119926 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 69154 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 65073 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 60920 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 40233 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.4м/с
64%
749мм
Популярные новости
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм3 июня, 04:44 • 37915 просмотра
Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"3 июня, 07:35 • 5822 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"3 июня, 08:15 • 7840 просмотра
В Кронштадте поражен российский корвет "Бойкий" - "Мадяр" показал видеоVideo10:29 • 6794 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 12999 просмотра
публикации
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 13362 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 35001 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 119901 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 115497 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 108738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Виктор Орбан
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 63068 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 70676 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 104861 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 98381 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 118244 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Золото
9К720 Искандер

Греция вручила Украине ноту протеста из-за морского дрона возле острова Лефкада

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Греция официально выразила протест Украине из-за обнаруженного в мае морского дрона возле Лефкады. Аппарат со взрывчаткой угрожал гражданским судам.

Греция вручила Украине ноту протеста из-за морского дрона возле острова Лефкада

Греция официально вручила Украине ноту протеста из-за украинского морского дрона, который в мае обнаружили вблизи острова Лефкада. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini, передает УНН.

Детали

По информации издания, Афины заявили Киеву, что беспилотный надводный аппарат якобы создал серьезную угрозу для гражданского судоходства и мог привести к человеческим жертвам и экологической катастрофе.

Афины заявили об угрозе безопасности

Пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу сообщила, что в ноте протеста украинскую сторону призвали воздержаться от подобных действий в будущем.

Беспилотное надводное судно, обнаруженное в греческих территориальных водах, поставило под серьезную угрозу морское движение и могло привести к гибели невинных гражданских лиц. Оно также могло нанести непоправимый экологический ущерб

— говорится в заявлении.

В Греции также выразили недовольство тем, что боевые действия, связанные с войной РФ против Украины, якобы переносятся в Средиземное море.

Перенос военных операций в Средиземноморье, вдали от реального фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит удар по экономике

— заявили в Афинах.

В Греции утверждают, что дрон принадлежал Украине

По данным Kathimerini, греческие военные после проверки пришли к выводу, что дрон был украинского производства и якобы использовался в рамках операции против судов, связанных с российскими интересами.

Издание пишет, что беспилотник типа Kossack Mamai обнаружили рыбаки 7 мая возле Лефкады. Сообщается, что он был с включенными двигателями и имел на борту около 70 килограммов взрывчатки.

В материале также отмечается, что Греция проинформировала об инциденте верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас, а глава МИД Греции Йоргос Герапетритис обсудил ситуацию с украинским министром Андреем Сибигой.

Официальной реакции Украины на данный момент нет

По состоянию на сейчас украинская сторона публично не комментировала заявления Греции и публикацию Kathimerini.

Напомним

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что украинская сторона должна извиниться перед Афинами из-за обнаружения морского беспилотника в Лефкаде.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Афины
Европейский Союз
Греция
Украина