В Греции расследуют загадочную смерть британки, тело которой нашли в чемодане

Фото: The Guardian

В Афинах продолжается расследование смерти 38-летней британки Элизабет-Джейн Росс, тело которой 18 июля нашли в чемодане на заброшенной территории в районе Кипсели. К делу привлекли весь отдел убийств греческих правоохранительных органов. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации издания, чемодан с телом Элизабет-Джейн Росс обнаружил бездомный мужчина, который сразу же сообщил о находке правоохранителям. 38-летняя женщина работала в благотворительном секторе и прибыла в греческую столицу в отпуск почти тремя неделями ранее.

"Она была ангелом. Куда бы она ни пошла, она делала добро. Кто же мог такое сделать?" – сказала ее подруга из родного Эдинбурга.

По данным полиции, Росс прибыла в Афины 26 июня, а до 15 июля проживала у знакомых. Затем она сообщила, что планирует провести несколько дней с друзьями из США в районе Кипсели.

Во время первичного осмотра на теле не обнаружили видимых травм или следов борьбы. Эксперты предполагают, что женщина умерла за несколько дней до того, как ее нашли.

Следователи проверяют последние дни жизни британки.

"Весь отдел убийств греческого ФБР работал над этим делом днем и ночью. Мы поддерживаем связь с другими полицейскими подразделениями. Мы собираемся раскрыть это дело", – сказала представительница полиции Константина Димоглиду.

Также полиция сообщила, что анализ ДНК чемодана не помог установить подозреваемых, поэтому следователи сосредоточились на поиске записей с камер видеонаблюдения и восстановлении последних передвижений женщины.

Кроме того, правоохранители установили, что мобильный телефон британки использовали уже после ее смерти. По словам отца Элизабет-Джейн Росс, он получал от дочери сообщения о том, что она хочет побыть в одиночестве. Следователи считают, что эти сообщения могли быть отправлены, чтобы скрыть ее исчезновение.

"Всегда существует вероятность того, что она умерла, а затем по какой-то причине была спрятана. Наш приоритет – выяснить, кто оставил чемодан. Кто бы это ни был, он был осторожен, чтобы не оставить отпечатков пальцев или ДНК", – заявила представительница полиции Константина Димоглиду.

Сейчас к расследованию привлекли более 60 сотрудников отдела убийств. Правоохранители ожидают результаты токсикологических и лабораторных исследований, которые должны помочь установить точную причину смерти британки.

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