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В Индонезии нашли мертвой бразильскую туристку, сорвавшуюся с вулкана Ринджани

Киев • УНН

 • 578 просмотра

27-летняя Джулиана Маринс из Бразилии погибла после падения со скалы на индонезийском вулкане Ринджани. Ее тело нашли через четыре дня поисков, которые осложнялись погодными условиями и рельефом.

В Индонезии нашли мертвой бразильскую туристку, сорвавшуюся с вулкана Ринджани

27-летнюю туристку из Бразилии Джулиану Маринс, которая пропала после падения со скалы на индонезийском вулкане Ринджани, 24 июня нашли мертвой, через четыре дня после трагедии. Маршрут временно закрыли в знак уважения к погибшей, сообщает Independent передает УНН.

27-летняя бразильская туристка Джулиана Маринс была найдена мертвой во вторник после падения со скалы на горе Ринджани, втором по высоте вулкане Индонезии, в минувшие выходные 

- говорится в публикации.

Как указано, пешеходный маршрут на гору Ринджани будет закрыт для облегчения эвакуации и в знак уважения к Маринс и ее семье.

Дополнение

21 июня Маринс во время похода с пятью друзьями поскользнулась на горе высотой 3726 метров. Сначала она находилась на глубине 150 метров, но к утру понедельника опустилась еще на 500 метров из-за мягкого песчаного рельефа.

Спасательные работы, в которых участвовали 50 человек, в течение четырех дней осложнялись неблагоприятными погодными условиями, труднопроходимой местностью и плохой видимостью.

Спасатели использовали дроны и вертолет для ее поисков. Instagram-аккаунт, созданный семьей и друзьями для призыва к срочному спасению, собрал более миллиона подписчиков.

Алена Уткина

Алена Уткина

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