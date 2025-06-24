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В Індонезії знайшли мертвою бразильську туристку, яка зірвалась з вулкана Рінджані

Київ • УНН

 • 1720 перегляди

27-річна Джуліана Марінс з Бразилії загинула після падіння зі скелі на індонезійському вулкані Рінджані. Її тіло знайшли через чотири дні пошуків, які ускладнювалися погодними умовами та рельєфом.

В Індонезії знайшли мертвою бразильську туристку, яка зірвалась з вулкана Рінджані

27-річну туристку з Бразилії Джуліану Марінс, яка зникла після падіння зі скелі на індонезійському вулкані Рінджані, 24 червня знайшли мертвою, через чотири дні після трагедії. Маршрут тимчасово закрили на знак поваги до загиблої, повідомляє Independent передає УНН.

27-річна бразильська туристка Джуліана Марінс була знайдена мертвою у вівторок після падіння зі скелі на горі Рінджані, другому за висотою вулкані Індонезії, минулими вихідними 

- йдеться в публікації.

Як вказано, пішохідний маршрут на гору Рінджані буде закрито для полегшення евакуації та на знак поваги до Марінс та її родини.

Доповнення

21 червня Марінс під час походу з п'ятьма друзями послизнулася на горі висотою 3726 метрів. Спочатку вона знаходилась на глибині 150 метрів, але до ранку понеділка опустилася ще на 500 метрів через м'який піщаний рельєф.

Рятувальні роботи, в яких брали участь 50 осіб, протягом чотирьох днів ускладнювалися несприятливими погодними умовами, важкопрохідною місцевістю та поганою видимістю.

Рятувальники використовували дрони та гелікоптер для її пошуків. Instagram-акаунт, створений родиною та друзями для заклику до термінового порятунку, зібрав понад мільйон підписників.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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