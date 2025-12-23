На Волыни автомобиль насмерть сбил военного: водителя разыскивают
Киев • УНН
Полиция разыскивает водителя, который 23 декабря около 2 часов ночи на автодороге Н-22 неподалеку с. Дерно Луцкого района сбил насмерть военнослужащего 1991 года рождения. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
В Волынской области неизвестный ночью насмерть сбил военного автомобилем, водителя разыскивают, сообщили в ГУНП в Волынской области во вторник, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 декабря, около 2 часов ночи, на автодороге Н-22, недалеко от села Дерно Луцкого района.
Неустановленное пока лицо, управляя автомобилем неизвестной марки, двигаясь из Ровно в направлении Луцка, совершило наезд на лучанина, 1991 года рождения, военнослужащего. С места происшествия виновник скрылся. Пострадавший скончался
Полиция, как отмечается, направила все силы и средства, чтобы установить причастного.
"Разыскивается водитель, насмерть сбивший военного. Если кто-то владеет информацией об автопроисшествии - просим сообщить в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.
