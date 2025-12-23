$42.150.10
ru
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 12202 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 16213 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 12003 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 14721 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21013 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37006 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52560 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82229 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44911 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
На Волыни автомобиль насмерть сбил военного: водителя разыскивают

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Полиция разыскивает водителя, который 23 декабря около 2 часов ночи на автодороге Н-22 неподалеку с. Дерно Луцкого района сбил насмерть военнослужащего 1991 года рождения. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

На Волыни автомобиль насмерть сбил военного: водителя разыскивают

В Волынской области неизвестный ночью насмерть сбил военного автомобилем, водителя разыскивают, сообщили в ГУНП в Волынской области во вторник, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 декабря, около 2 часов ночи, на автодороге Н-22, недалеко от села Дерно Луцкого района.

Неустановленное пока лицо, управляя автомобилем неизвестной марки, двигаясь из Ровно в направлении Луцка, совершило наезд на лучанина, 1991 года рождения, военнослужащего. С места происшествия виновник скрылся. Пострадавший скончался

- сообщили в полиции.

Полиция, как отмечается, направила все силы и средства, чтобы установить причастного.

"Разыскивается водитель, насмерть сбивший военного. Если кто-то владеет информацией об автопроисшествии - просим сообщить в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

