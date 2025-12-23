На Волині автомобіль на смерть збив військового: водія розшукують
Київ • УНН
Поліція розшукує водія, який 23 грудня близько 2 години ночі на автодорозі Н-22 неподалік с. Дерно Луцького району збив на смерть військовослужбовця 1991 року народження. Винуватець ДТП втік з місця події.
У Волинській області невідомий уночі на смерть збив військового автомобілем, водія розшукують, повідомили у ГУНП у Волинській області у вівторок, пише УНН.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 грудня, близько 2 години ночі, на автодорозі Н-22, неподалік селі Дерно Луцького району.
Невстановлена наразі особа, керуючи автомобілем невідомої марки, рухаючись з Рівного в напрямку Луцька, скоїла наїзд на лучанина, 1991 року народження, військовослужбовця. З місця пригоди винуватець втік. Потерпілий помер
Поліція, як зазначається, спрямувала всі сили й засоби, аби встановити причетного.
"Розшукується водій, який на смерть збив військового. Якщо хтось володіє інформацією про автопригоду - просимо повідомити у поліцію за номером 102", - ідеться у повідомленні.
Водій напідпитку в Рівному збив жінку з 15-річним сином та втік, його взяли під варту22.12.25, 16:31 • 2674 перегляди