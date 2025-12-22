Водій напідпитку в Рівному збив жінку з 15-річним сином та втік, його взяли під варту
Київ • УНН
У Рівному 18 грудня водій Chevrolet на проспекті Миру збив 51-річну жінку та її 15-річного сина на пішохідному переході, після чого втік з місця ДТП. Постраждалих госпіталізували, а водія затримали та взяли під варту на 30 діб без застави.
У Рівному водій напідпитку наїхав на жінку та її 15-річного сина та втік. Як повідомили у поліції Рівненської області, на час слідства зловмисник перебуватиме під вартою, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у поліції, 18 грудня близько 21:10 на проспекті Миру водій автомобіля "Chevrolet" проявив неуважність, допустив наїзд на 51-річну рівнянку та її 15-річного сина, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. Потому, втік з місця ДТП.
Медики госпіталізували пішоходів до лікарні: у жінки діагностували переломи руки та ноги, у юнака — множинні переломи стопи. Після надання допомоги хлопця відпустили на амбулаторне лікування, його ж матір досі перебуває у лікарні.
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді20.12.25, 14:29 • 4089 переглядiв
Патрульні поліцейські за отриманим орієнтуванням оперативно виявили транспортний засіб на вулиці Набережній, за кермом якого перебував 51-річний житель обласного центру.
Слідчі затримали водія в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав рівнянину запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 30 діб без можливості внесення застави.
Водій у Львові заїхав у парк та наїхав на працівника Муніципальної варти22.12.25, 16:19 • 468 переглядiв