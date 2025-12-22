$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 20 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 1420 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 5596 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 9702 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 11417 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 14117 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 13687 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11953 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11349 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8244 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Водій напідпитку в Рівному збив жінку з 15-річним сином та втік, його взяли під варту

Київ • УНН

 • 108 перегляди

У Рівному 18 грудня водій Chevrolet на проспекті Миру збив 51-річну жінку та її 15-річного сина на пішохідному переході, після чого втік з місця ДТП. Постраждалих госпіталізували, а водія затримали та взяли під варту на 30 діб без застави.

Водій напідпитку в Рівному збив жінку з 15-річним сином та втік, його взяли під варту

У Рівному водій напідпитку наїхав на жінку та її 15-річного сина та втік. Як повідомили у поліції Рівненської області, на час слідства зловмисник перебуватиме під вартою, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у поліції, 18 грудня близько 21:10 на проспекті Миру водій автомобіля "Chevrolet" проявив неуважність, допустив наїзд на 51-річну рівнянку та її 15-річного сина, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. Потому, втік з місця ДТП.

Медики госпіталізували пішоходів до лікарні: у жінки діагностували переломи руки та ноги, у юнака — множинні переломи стопи. Після надання допомоги хлопця відпустили на амбулаторне лікування, його ж матір досі перебуває у лікарні.

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді20.12.25, 14:29 • 4089 переглядiв

Патрульні поліцейські за отриманим орієнтуванням оперативно виявили транспортний засіб на вулиці Набережній, за кермом якого перебував 51-річний житель обласного центру.

Слідчі затримали водія в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав рівнянину запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 30 діб без можливості внесення застави.

Водій у Львові заїхав у парк та наїхав на працівника Муніципальної варти22.12.25, 16:19 • 468 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Рівне