Ексклюзив
14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Водій у Львові заїхав у парк та наїхав на працівника Муніципальної варти

Київ • УНН

 54 перегляди

У Львові водій заїхав у парк "Знесіння", проігнорувавши заборонні знаки, та наїхав на працівника Муніципальної варти. Потерпілого госпіталізували, а водія затримали та відкрили кримінальне провадження.

Водій у Львові заїхав у парк та наїхав на працівника Муніципальної варти

У Львові водій заїхав у парк "Знесіння" та наїхав на працівника Муніципальної варти. Потерпілого госпіталізували, а водія - затримали, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

Деталі

Інцидент стався ввечері 21 грудня. Водій проігнорував заборонні знаки та шлагбаум, незаконно заїхав у відпочинкову зону парку. На звернення працівника Муніципальної варти залишити територію відреагував агресивно, а під час виїзду свідомо продовжив рух у напрямку охоронця та здійснив наїзд.

Внаслідок цього працівник отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Наразі він перебуває на лікарняному 

- повідомили у міській раді Львова.

Поліція затримала водія та відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.350 КК України — насильство щодо службової особи, яка виконує свій обов'язок.

Замість гальма натиснула на газ: у Рівному жінка на BMW наїхала на трьох пішоходів

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички
Національна поліція України
Львів