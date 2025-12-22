Водій у Львові заїхав у парк та наїхав на працівника Муніципальної варти
У Львові водій заїхав у парк "Знесіння", проігнорувавши заборонні знаки, та наїхав на працівника Муніципальної варти. Потерпілого госпіталізували, а водія затримали та відкрили кримінальне провадження.
Деталі
Інцидент стався ввечері 21 грудня. Водій проігнорував заборонні знаки та шлагбаум, незаконно заїхав у відпочинкову зону парку. На звернення працівника Муніципальної варти залишити територію відреагував агресивно, а під час виїзду свідомо продовжив рух у напрямку охоронця та здійснив наїзд.
Внаслідок цього працівник отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Наразі він перебуває на лікарняному
Поліція затримала водія та відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.350 КК України — насильство щодо службової особи, яка виконує свій обов'язок.
