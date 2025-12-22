$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 886 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 4414 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 7964 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 10553 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 13325 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13126 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11643 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11147 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8104 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15538 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 145614 просмотра
Водитель во Львове заехал в парк и наехал на сотрудника Муниципальной стражи

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Во Львове водитель заехал в парк "Знесенье", проигнорировав запрещающие знаки, и наехал на сотрудника Муниципальной стражи. Пострадавшего госпитализировали, а водителя задержали и открыли уголовное производство.

Водитель во Львове заехал в парк и наехал на сотрудника Муниципальной стражи

Во Львове водитель заехал в парк "Знесенье" и наехал на сотрудника Муниципальной стражи. Пострадавшего госпитализировали, а водителя задержали, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Инцидент произошел вечером 21 декабря. Водитель проигнорировал запрещающие знаки и шлагбаум, незаконно заехал в зону отдыха парка. На обращение сотрудника Муниципальной стражи покинуть территорию отреагировал агрессивно, а во время выезда сознательно продолжил движение в направлении охранника и совершил наезд.

В результате сотрудник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он находится на больничном 

- сообщили в городском совете Львова.

Полиция задержала водителя и открыла уголовное производство по ч.2 ст.350 УК Украины — насилие в отношении должностного лица, исполняющего свои обязанности.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Столкновения
Национальная полиция Украины
Львов