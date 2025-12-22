Водитель во Львове заехал в парк и наехал на сотрудника Муниципальной стражи
Во Львове водитель заехал в парк "Знесенье", проигнорировав запрещающие знаки, и наехал на сотрудника Муниципальной стражи. Пострадавшего госпитализировали, а водителя задержали и открыли уголовное производство.
Детали
Инцидент произошел вечером 21 декабря. Водитель проигнорировал запрещающие знаки и шлагбаум, незаконно заехал в зону отдыха парка. На обращение сотрудника Муниципальной стражи покинуть территорию отреагировал агрессивно, а во время выезда сознательно продолжил движение в направлении охранника и совершил наезд.
В результате сотрудник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он находится на больничном
Полиция задержала водителя и открыла уголовное производство по ч.2 ст.350 УК Украины — насилие в отношении должностного лица, исполняющего свои обязанности.
