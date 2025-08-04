Вместо тормоза нажала на газ: в Ровно женщина на BMW наехала на трех пешеходов

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
15:11 • 19923 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
12:41 • 23198 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
12:06 • 45682 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 82672 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 56915 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 62364 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 68398 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 68206 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 61997 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 80545 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.6м/с
55%
749мм
Популярные новости
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 26130 просмотра
Хмельницкая область подверглась атакам рф ночью, утром и днем: есть повреждения, без жертв4 августа, 09:24 • 65537 просмотра
Польша рассматривает возвращение визового режима для Украины: стала известна причина12:44 • 13508 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 16755 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 20606 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
15:11 • 19925 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
12:06 • 45687 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 82677 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 229984 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 318394 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 8566 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 20975 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 17118 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 26473 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 342798 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Беспилотный летательный аппарат
Ракетная система С-300
WhatsApp
Серия Airbus A320

Вместо тормоза нажала на газ: в Ровно женщина на BMW наехала на трех пешеходов

Киев • УНН

 • 346 просмотра

В Ровно 47-летняя водитель BMW вместо тормоза нажала на газ, наехав на трех пешеходов. Двоим оказана помощь на месте, еще один госпитализирован с незначительными травмами.

Вместо тормоза нажала на газ: в Ровно женщина на BMW наехала на трех пешеходов

В Ровно женщина на BMW вместо педали тормоза нажала на газ и совершила наезд на трех пешеходов, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

ДТП произошло сегодня около 16:10 на улице Соборной возле городского совета.

Следователь предварительно установил, что водитель автомобиля "BMW", 47-летняя жительница Ровенского района, находясь на парковке, вместо педали тормоза нажала на газ, не справилась с управлением и совершила наезд на трех пешеходов, которые в это время находились на тротуаре.

На месте происшествия медики скорой помощи двум лицам оказали помощь, в госпитализации они пока не нуждались. Также в больницу с предварительно незначительными травмами обратился еще один пешеход.

Водитель по результатам осмотра была трезва.

Смертельное ДТП в Ровенской области: погиб 2-летний мальчик04.08.25, 07:30 • 3036 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Ровно