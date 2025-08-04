Вместо тормоза нажала на газ: в Ровно женщина на BMW наехала на трех пешеходов
Киев • УНН
В Ровно 47-летняя водитель BMW вместо тормоза нажала на газ, наехав на трех пешеходов. Двоим оказана помощь на месте, еще один госпитализирован с незначительными травмами.
В Ровно женщина на BMW вместо педали тормоза нажала на газ и совершила наезд на трех пешеходов, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
ДТП произошло сегодня около 16:10 на улице Соборной возле городского совета.
Следователь предварительно установил, что водитель автомобиля "BMW", 47-летняя жительница Ровенского района, находясь на парковке, вместо педали тормоза нажала на газ, не справилась с управлением и совершила наезд на трех пешеходов, которые в это время находились на тротуаре.
На месте происшествия медики скорой помощи двум лицам оказали помощь, в госпитализации они пока не нуждались. Также в больницу с предварительно незначительными травмами обратился еще один пешеход.
Водитель по результатам осмотра была трезва.
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