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Замість гальма натиснула на газ: у Рівному жінка на BMW наїхала на трьох пішоходів

Київ • УНН

 • 680 перегляди

У Рівному 47-річна водійка BMW замість гальма натиснула на газ, наїхавши на трьох пішоходів. Двом надано допомогу на місці, ще одного госпіталізовано з незначними травмами.

Замість гальма натиснула на газ: у Рівному жінка на BMW наїхала на трьох пішоходів

У Рівному жінка на BMW замість педалі гальмування натиснула на газ та здійснила наїзд на трьох пішоходів, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненскьої області.

Деталі

Автопригода сталася сьогодні близько 16:10 на вулиці Соборній поблизу міської ради.

Слідчий попередньо встановив, що водійка автомобіля "BMW", 47-річна жителька Рівненського району, перебуваючи на парковці, замість педалі гальмування натиснула на газ, не впоралася із керуванням та здійснила наїзд на трьох пішоходів, які в цей час перебували на тротуарі.

На місці події медики швидкої двом особам надали допомогу, наразі госпіталізації вони не потребували. Також до лікарні із попередньо незначними травмами звернувся іще один пішохід.

Кермувальниця за результатами огляду була твереза.

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