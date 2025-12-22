Пьяный водитель в Ровно сбил женщину с 15-летним сыном и скрылся, его взяли под стражу
В Ровно 18 декабря водитель Chevrolet на проспекте Мира сбил 51-летнюю женщину и ее 15-летнего сына на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавших госпитализировали, а водителя задержали и взяли под стражу на 30 суток без залога.
В Ровно пьяный водитель наехал на женщину и ее 15-летнего сына и скрылся. Как сообщили в полиции Ровенской области, на время следствия злоумышленник будет находиться под стражей, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, 18 декабря около 21:10 на проспекте Мира водитель автомобиля "Chevrolet" проявил невнимательность, допустил наезд на 51-летнюю ровенчанку и ее 15-летнего сына, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего скрылся с места ДТП.
Медики госпитализировали пешеходов в больницу: у женщины диагностировали переломы руки и ноги, у юноши — множественные переломы стопы. После оказания помощи парня отпустили на амбулаторное лечение, его же мать до сих пор находится в больнице.
Патрульные полицейские по полученной ориентировке оперативно обнаружили транспортное средство на улице Набережной, за рулем которого находился 51-летний житель областного центра.
Следователи задержали водителя в порядке ст.208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ровенчанину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 30 суток без возможности внесения залога.
