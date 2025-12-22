Пьяный водитель в Ровно сбил женщину с 15-летним сыном и скрылся, его взяли под стражу

$42.250.09
Эксклюзив
14:35 • 170 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 1578 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 5842 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 10016 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 11568 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 14248 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13769 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11992 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11368 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8256 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Популярные новости
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 36951 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 20136 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 22317 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 17124 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 12847 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 170 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 13011 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 53022 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 75099 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 109334 просмотра
УНН Lite
У долгожданной «Одиссеи» Нолана появился трейлерVideo14:33 • 104 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 22477 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 20289 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 30836 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 31737 просмотра
Пьяный водитель в Ровно сбил женщину с 15-летним сыном и скрылся, его взяли под стражу

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В Ровно 18 декабря водитель Chevrolet на проспекте Мира сбил 51-летнюю женщину и ее 15-летнего сына на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавших госпитализировали, а водителя задержали и взяли под стражу на 30 суток без залога.

Пьяный водитель в Ровно сбил женщину с 15-летним сыном и скрылся, его взяли под стражу

В Ровно пьяный водитель наехал на женщину и ее 15-летнего сына и скрылся. Как сообщили в полиции Ровенской области, на время следствия злоумышленник будет находиться под стражей, передает УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, 18 декабря около 21:10 на проспекте Мира водитель автомобиля "Chevrolet" проявил невнимательность, допустил наезд на 51-летнюю ровенчанку и ее 15-летнего сына, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего скрылся с места ДТП.

Медики госпитализировали пешеходов в больницу: у женщины диагностировали переломы руки и ноги, у юноши — множественные переломы стопы. После оказания помощи парня отпустили на амбулаторное лечение, его же мать до сих пор находится в больнице.

ДТП с двумя пострадавшими детьми в Харькове: вручено подозрение судье20.12.25, 14:29 • 4089 просмотров

Патрульные полицейские по полученной ориентировке оперативно обнаружили транспортное средство на улице Набережной, за рулем которого находился 51-летний житель областного центра.

Следователи задержали водителя в порядке ст.208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ровенчанину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 30 суток без возможности внесения залога.

Водитель во Львове заехал в парк и наехал на сотрудника Муниципальной стражи22.12.25, 16:19 • 536 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Ровно