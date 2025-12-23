$42.150.10
Соучредитель Call of Duty Зампелла насмерть разбился в аварии с Ferrari в Калифорнии

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Соучредитель серии Call of Duty Винс Зампелла погиб в воскресенье в автокатастрофе на юге Калифорнии. Он был известен своей работой над Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.

Соучредитель Call of Duty Зампелла насмерть разбился в аварии с Ferrari в Калифорнии

Легендарный дизайнер видеоигр Винс Зампелла, соавтор серии Call of Duty, погиб в воскресенье в автокатастрофе на юге Калифорнии в США, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

55-летний Зампелла в последнее время возглавлял серию шутеров Battlefield в EA Games, но также участвовал во многих успешных франшизах, включая Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.

Вместе с Грантом Колльером и Джейсоном Вестом Зампелла стал соучредителем студии Infinity Ward в 2002 году, что привело к созданию культового шутера от первого лица Call of Duty в 2003 году. После того, как Infinity Ward была полностью приобретена Activision, Зампелла позже был уволен, и он успешно подал в суд на компанию, требуя десятки миллионов долларов невыплаченных роялти и бонусов.

По сообщениям, Зампелла сыграл ключевую роль в создании некоторых из самых известных игр серии Call of Duty, включая Modern Warfare 2007 года и Modern Warfare 2 2009 года. Серия Call of Duty теперь насчитывает почти два десятка игр и продана тиражом в полмиллиарда копий.

Зампелла стал соучредителем студии Respawn вместе с Джейсоном Вестом в 2010 году, которая выпустила две игры Titanfall под руководством Зампеллы, прежде чем компания была приобретена EA в 2017 году. Работая под руководством EA, Respawn выпускала не только Apex Legends, но и игры Star Wars, включая Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor.

Зампелла вместе с другим человеком в его машине погиб на шоссе Angeles Crest Highway к северу от Лос-Анджелеса в воскресенье днем в аварии с участием одного транспортного средства. Зампелла погиб в аварии Ferrari, сообщает NBC4 Investigates.

EA опубликовала следующее заявление для TMZ относительно смерти Зампеллы: "Это невероятная потеря, и наши сердца с семьей Винса, его близкими и всеми, кого затронула его работа. Влияние Винса на индустрию видеоигр было глубоким и далеко идущим. Друг, коллега, лидер и творец-визионер, его работа помогла сформировать современные интерактивные развлечения и вдохновила миллионы игроков и разработчиков во всем мире. Его наследие будет продолжать формировать то, как создаются игры и как игроки взаимодействуют на протяжении следующих поколений".

Певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет22.12.25, 17:27 • 6872 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Дорожно-транспортное происшествие
Калифорния
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес