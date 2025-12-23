$42.150.10
Співзасновник Call of Duty Зампелла на смерть розбився в аварії з Ferrari у Каліфорнії

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Співзасновник серії Call of Duty Вінс Зампелла загинув у неділю в автокатастрофі на півдні Каліфорнії. Він був відомий своєю роботою над Medal of Honor, Titanfall та Apex Legends.

Співзасновник Call of Duty Зампелла на смерть розбився в аварії з Ferrari у Каліфорнії

Легендарний дизайнер відеоігор Вінс Зампелла, який був співавтором серії Call of Duty, загинув у неділю в автокатастрофі на півдні Каліфорнії у США, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

55-річний Зампелла останнім часом очолював серію шутерів Battlefield в EA Games, але також брав участь у багатьох успішних франшизах, включаючи Medal of Honor, Titanfall та Apex Legends.

Разом із Грантом Колльєром та Джейсоном Вестом Зампелла став співзасновником студії Infinity Ward у 2002 році, що призвело до створення культового шутера від першої особи Call of Duty у 2003 році. Після того, як Infinity Ward була повністю придбана Activision, Зампелла пізніше був звільнений, і він успішно подав до суду на компанію, вимагаючи десятки мільйонів доларів невиплачених роялті та бонусів.

За повідомленнями, Зампелла відіграв ключову роль у створенні деяких із найвідоміших ігор серії Call of Duty, включаючи Modern Warfare 2007 року та Modern Warfare 2 2009 року. Серія Call of Duty тепер налічує майже два десятки ігор і продана тиражем у півмільярда копій.

Зампелла став співзасновником студії Respawn разом із Джейсоном Вестом у 2010 році, яка випустила дві гри Titanfall під керівництвом Зампелли, перш ніж компанія була придбана EA у 2017 році. Працюючи під керівництвом EA, Respawn випускала не лише Apex Legends, але й ігри Star Wars, включаючи Star Wars Jedi: Fallen Order та Star Wars Jedi: Survivor.

Зампелла разом з іншою людиною в його машині загинув на шосе Angeles Crest Highway на північ від Лос-Анджелеса в неділю вдень в аварії за участю одного транспортного засобу. Зампелла загинув в аварії Ferrari, повідомляє NBC4 Investigates.

EA опублікувала наступну заяву для TMZ щодо смерті Зампелли: "Це неймовірна втрата, і наші серця з родиною Вінса, його близькими та всіма, кого торкнулася його робота. Вплив Вінса на індустрію відеоігор був глибоким і далекосяжним. Друг, колега, лідер і творець-візіонер, його робота допомогла сформувати сучасні інтерактивні розваги та надихнула мільйони гравців і розробників у всьому світі. Його спадщина продовжуватиме формувати те, як створюються ігри та як гравці взаємодіють протягом наступних поколінь".

Співак Кріс Рі помер у віці 74 років22.12.25, 17:27 • 6834 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Дорожньо-транспортна пригода
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес